В Украине с 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Поэтому людей, которые не получили прививки от Covid-19, отстранят от работы.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Это касается работников центральных органов исполнительной власти и их подразделений, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также учреждений высшего послевузовского, профессионального, профессионального, дошкольного, внешкольного образования и научных учреждений, независимо от формы их собственности.

— Работники вышеуказанных организаций, если они на 8 ноября не будут иметь прививку от Covid-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до того момента, пока не вакцинируются, — рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, не могут быть отстранены люди, которые имеют противопоказания к вакцинации и которые предоставили соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения. Сейчас эту форму справки 028 утверждают органы исполнительной власти.

Кузин говорит, что соответствующее медицинское заключение могут получить и люди, которые переболели Covid-19. Срок действия документа — три месяца. Если у человека будет эта справка, его не отстранят от работы.

Работники, которые по состоянию на 8 ноября получили по крайней мере одну дозу вакцины, также не могут быть отстранены.

— Сейчас на утверждении у органов центральной исполнительной власти находится приказ о внесении изменений в этот перечень, которые будут заключаться в его расширении, — добавил замминистра.

В правительстве планируют добавить к перечню работников в сфере оказания соцуслуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных заведений и предприятий, учреждений и организаций, которые включены в перечень объектов критической инфраструктуры.