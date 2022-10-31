АКДС — это вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка. Она должна быть сделана ребенку одной из первых, чтобы защитить организм от этих опасных вирусных заболеваний. АКДС – это анатоксин, который очень важен для прививки от начала жизни и до глубокой старости. Все о вакцине АКДС Фактам ICTV рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

— На рынке Украины есть на выбор десяток вакцин, которые могут защитить вас от дифтерии. Есть трехсложные, четырех-, пяти- и шестисложные вакцины. Самая мощная из них защищает одновременно от дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, коклюша и гепатита В. Самая простая — от дифтерии и столбняка, — объясняет врач.

В нашей стране детей вакцинируют согласно Национальному календарю профилактических прививок. Он размещен на сайте Минздрава Украины. Сроки вакцинации необходимо четко соблюдать. В противном случае снизится активность компонентов вакцины и их влияние на иммунитет. Если придерживаться схемы, каждый получит гарантированную защиту от этих опасных болезней.

— Наши детки, согласно Национальному календарю прививок, должны получить эту вакцину в 2, 4 и 6 месяцев. Это комплексные препараты с названиями, которые являются брендовыми во всем мире. Это индийская вакцина Тетраксим, или Инфанрикс, или Инфанрикс-IPV, – перечислил врач.

Несколько более сложными комбинированными вакцинами, также защищающими от дифтерии, коклюша и столбняка, считаются вакцины Пентаксим и Инфанрикс-IPV+Hib. Они защищают еще и от гемофильной инфекции. Это заболевание легких, наиболее поражающее детское население до пяти лет. Поэтому очень актуально выполнить эту прививку до трех лет. Не позже.

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Тысячи украинских мам с маленькими детьми скрылись от войны и уехали в Европу. Там им могут предложить такие вакцины, как Гексаксим или Инфанрикс Гекса. Это шестикомпонентная вакцина. Она является коклюшно-дифтерийно-столбнячным анатоксином с инактивированным полиомиелитом и гемофильной инфекцией.

Поэтому ребенку до года АКДС-вакцину нужно сделать трижды — в 2, 4 и 6 месяцев. Следующая доза – в 1,5 года, 18 месяцев. Здесь чаще всего используют четырех- или пятивалентные вакцины. При этом кратность введения детских доз с большим количеством антигенов заканчивается. И далее вакцину нужно сделать в 6, 16, 26, и ревакцинация каждые последующие 10 лет.

— Я хотел бы призвать родителей, которые планируют отдавать детей в школу, что после шести лет до семи, за этот год нужно успеть сделать вакцину от дифтерии, а также кори, краснухи, паротита. Они могут быть сделаны даже в один день, – советует Петров.

На прививку АКДС может быть реакция – это повышение температуры, которая держится до трех дней, покраснение на месте укола, вялость и насморк. Такая реакция считается нормальной. Она возникает в первые сутки после вакцинации и быстро проходит. Перед проведением прививки ребенок должен обязательно пройти обследование у врача.

— Следует помнить, что европейские вакцины содержат в себе ацеллюлярный коклюшный компонент. То есть человек не имеет после него высокой температуры. Она возникает после вакцин отечественного либо индийского производства. Но это нестрашно. Потому что вакцина – лучше болезни, — настаивает врач.

Противопоказания для прививки АКДС – это острый лейкоз. Или известная анафилаксия к введению вакцин. В этом случае врачи проводят вакцинацию в условиях стационара, чтобы в случае возникновения реакции могли мгновенно помочь. Вакцина должна вводиться исключительно в медицинских учреждениях, в безопасных условиях – в манипуляционной или в кабинете для прививок.

Сейчас количество взрослого населения в Украине, вакцинированного против дифтерии, очень мало. В Украине есть угроза возникновения мощной эпидемии дифтерии. Потому что не достигнут так называемый коллективный иммунитет.

Распространение инфекционных заболеваний происходит очень быстро. Необходимо помнить, что дифтерия является опасным заболеванием, поскольку может вызвать удушье, отек клетчатки шеи и средостения. Может возникнуть токсическое поражение мозга и сердца.

— Вакцины против дифтерии есть в наличии. Если человек хочет более качественный препарат, может приобрести его в аптеке. Ваш семейный врач обязан ее сделать. Если нет денег, то государство гарантирует бесплатную вакцинацию от дифтерии, — указывает инфекционист.

По словам врача, Бустрикс, Имовакс ДТ, ЗН Вакс, АДП-М – эти вакцины подходят для взрослых. Поэтому всем стоит вспомнить, когда делали последнюю прививку. Не пренебрегайте рекомендациями врачей и сделайте эту вакцинацию.

На Закарпатье ежегодно регистрируют до 2,5 тыс. носителей дифтерии. Эти люди могут быть без симптомов болезни, но с опасными микробами. И могут заражать этой опасной болезнью. Поэтому жизненный совет, касающийся безопасности всех людей: то, что можно предупредить – следует предупредить. Будьте здоровы!