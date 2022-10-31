АКДС – це вакцина від коклюшу, дифтерії та правця. Вона має бути зроблена дитині однією з перших, щоб захисти організм від цих небезпечних вірусних захворювань. АКДС – це анатоксин, який дуже важливий для виконання щеплення від початку життя і до глибокої старості. Все про вакцину АКДС Фактам ICTV розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

– На ринку України маємо на вибір із десяток вакцин, які можуть захистити вас від дифтерії. Є трискладові, чотири-, п’яти- та шестискладові вакцини. Найпотужніша з них захищає одночасно від дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кашлюка і гепатиту В. Найпростіша – від дифтерії та правця, – пояснює лікар.

У нашій країні дітей вакцинують згідно із Національним календарем профілактичних щеплень. Він є на сайті МОЗ України. Термінів вакцинації слід чітко дотримуватися, інакше знизиться активність компонентів вакцини та їхній вплив на імунітет. Якщо дотримуватися схеми – кожен отримає гарантований захист від цих небезпечних хвороб.

– Наші дітки, згідно з Національним календарем щеплень, повинні отримати цю вакцину у 2, 4 та 6 місяців. Це комплексі препарати із назвами, які є брендовими у всьому світі. Це індійська вакцина Тетраксим, або Інфанрікс чи Інфанрікс-IPV, – перерахував лікар.

Дещо складнішими комбінованими вакцинами, які теж захищають від дифтерії, коклюша і правця, вважаються вакцини Пентаксим та Інфанрікс-IPV+Hib. Вони захищають ще й від гемофільної інфекції. Це захворювання легень, яке найбільш вражає дитяче населення до п’яти років. Тому дуже актуально, щоб це щеплення виконати до трьох років. Не пізніше.

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Тисячі українських мам з маленькими дітками втекли від війни і виїхали в Європу. Там їм можуть запропонувати такі вакцини, як Гексаксим або Інфанрікс Гекса. Це шестикомпонентна вакцина. Вона також є коклюшно-дифтерійно-правцевим анатоксином з інактивованим поліомієлітом та гемофільною інфекцією.

Тож дитині до року АКДС-вакцину треба зробити тричі – у 2, 4 і 6 місяців. Наступна доза – у 1,5 року, 18 місяців. Тут найчастіше використовують чотири- або п’ятивалентні вакцини. На цьому кратність введення дитячих доз із великою кількістю антигенів закінчується. Далі наступну вакцину треба ввести у 6, 16, 26, і ревакцинація кожні наступні 10 років.

– Я хотів би закликати батьків, які планують віддавати діток до школи, що після шести років до семи, за цей рік потрібно встигнути зробити вакцину від дифтерії, а також кору, краснухи, паротиту. Вони можуть бути виконані навіть в один день, – радить Петров.

На щеплення АКДС може бути реакція – це підвищення температури, яка тримається до трьох днів, почервоніння на місці уколу, млявість та нежить. Така реакція вважається нормальною. Вона виникає у першу добу після вакцинації і швидко проходить. Перед проведенням щеплення дитина має обов’язково пройти обстеження у лікаря.

– Варто пам’ятати, що європейські вакцини місять у собі ацелюлярний кашлюковий компонент. Тобто, людина не має після неї високої температури. Вона з’являється після вакцин вітчизняного або індійського виробництва. Та це не страшно. Бо вакцина – краще від хвороби, – наголошує лікар.

Протипоказання для щеплення АКДС – це гострий лейкоз. Або ж знана анафілаксія до введення вакцин. У такому разі лікарі проводять вакцинацію в умовах стаціонару, аби у разі виникнення реакції могли миттєво допомогти. Вакцину слід вводити виключно у медичних закладах, у безпечних умовах – у маніпуляційній або у кабінеті щеплення.

Нині кількість дорослого населення в Україні, вакцинованого проти дифтерії, надзвичайно мала. В Україні є загроза виникнення потужної епідемії дифтерії. Бо не досягнутий так званий колективний імунітет.

Поширення інфекційних хвороб відбувається надзвичайно швидко. Необхідно пам’ятати, що дифтерія є небезпечним захворюванням, оскільки може викликати ядуху, набряк клітковини шиї та середостіння. Може виникнути токсичне враження мозку та серця.

– Вакцини проти дифтерії є в наявності. Якщо людина хоче більш якісний препарат, може придбати їх у аптеці. Ваш сімейний лікар зобов’язаний її зробити. Якщо не маєте грошей, то держава гарантує безкоштовну вакцинацію від дифтерії, – пояснює інфекціоніст.

За словами лікаря, Бустрікс, Імовакс ДТ, ДТ Вакс, АДП-М – ці вакцини підходять для дорослих. Тому усім варто згадати, коли робили останнє щеплення. Не нехтуйте рекомендаціями лікарів і зробіть цю вакцинацію.

На Закарпатті щорічно реєструють до 2,5 тис. носіїв дифтерії. Ці люди можуть бути без симптомів хвороби, але із небезпечними мікробами. І можуть заражати цією небезпечно хворобою. Тому життєва порада, яка стосується безпеки усіх людей: те, що можна попередити – варто попередити. Будьте здоровими!