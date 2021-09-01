Как отбелить зубы и сохранить результат надолго? При соблюдении всех правил отбеливание зубов у стоматолога будет эффективнее, чем домашнее. Кроме того, врач перед отбеливанием проведет тщательное обследование, чтобы процедура была безопасна и дала ожидаемый результат. Самостоятельное отбеливание зубов дома без предварительного осмотра у врача и его рекомендаций может привести к нежелательным последствиям. Процедура имеет противопоказания.

Подготовка к отбеливанию зубов у стоматолога

Врач должен обязательно осмотреть все зубы и десны перед назначением процедуры. Отбеливание возможно только при полном стоматологическом здоровье.

Предварительно рекомендуется сделать серию рентгенологических снимков всех зубов. Это поможет врачу оценить вероятные результаты и чувствительность в процессе, а также не пропустить скрытый кариес или другие дефекты эмали.

Также может понадобиться профессиональная чистка зубов. При повышенной чувствительности врач может назначить предварительную подготовку эмали фторсодержащим средством. Поэтому будьте готовы к тому, что сама процедура будет назначена на другой день.

Если у вас есть аллергия на какие-нибудь препараты, обязательно сообщите об этом врачу перед осмотром.

Отбеливание зубов нужно отложить, если есть:

нелеченый кариес;

дефекты эмали;

зубной камень;

плотный зубной налет;

заболевания десен;

брекет-система;

аллергия на компоненты раствора для отбеливания;

беременность или кормление грудью.

Абсолютные противопоказания к процедуре:

декомпенсированный сахарный диабет;

острый онкологический процесс.

Процедура отбеливания не проводится до 18 лет.

При химическом отбеливании процедуру рекомендуют повторять каждые полгода, фотоотбеливание — до года.

— Частое отбеливание может привести к повышенной чувствительности зубов. Не рекомендуют делать отбеливания при наличии большого количества пломб, так как пломбировочный материал не отбеливается, — отметил врач-стоматолог Евгений Барабаш.

Как проходит отбеливание зубов

Ход процедуры зависит от того, какой метод предложит вам врач.

Виды отбеливания зубов:

химический метод;

фотоотбеливание.

В любом случае процедура основана на обесцвечивании эмали действующим веществом геля для отбеливания. Лазер помогает гелю проникать глубже в эмаль и действовать быстрее, поэтому может дать более выраженный эффект.

Если необходимо отбеливание депульпированного зуба перед реставрацией, то состав может быть нанесен не только снаружи, но и в его полость.

Процедура химического отбеливания:

осмотр, установка расширителя для губ; обработка десен защитным гелем или установка коффердама; нанесение отбеливающего геля на зубы и его экспозиция по инструкции; очищение зубов от геля и обработка их фторсодержащим препаратом.

Процедура фотоотбеливания:

осмотр, установка расширителя для губ; обработка десен защитным гелем или установка коффердама; нанесение отбеливающего геля на зубы и обработка их лазером; очищение зубов от геля и обработка их фторсодержащим препаратом.

Гель при лазерном отбеливании может быть нанесен больше одного раза с последующей обработкой лазером после каждого нанесения. Количество экспозиций определяет врач.

Как сохранить результат

Первые дни после процедуры необходимо пользоваться специальным средством для укрепления эмали, оно же препятствует проникновению в эмаль пигментов из еды и питья, а также от табачного дыма. Только что отбеленные зубы особенно восприимчивы к пигментам, поэтому важно выполнять все рекомендации врача по уходу.

Результат отбеливания продержится дольше, если первые две недели полностью отказаться от кофе и курения, красного вина, ярко окрашенных фруктов и овощей, соков, соусов. Также не рекомендуются первые две недели продукты с высоким содержанием кислот.

Продукты с большим количеством пигментов и в дальнейшем будут ускорять потемнение эмали зубов. Если вы уменьшите их количество до минимума, то следующее отбеливание зубов вам понадобится не раньше чем через 3-4 месяца.

Плюсы отбеливания

Отбеливание позволяет получить более светлый оттенок зубов на несколько тонов, ухоженный вид. Подготовка к отбеливанию позволяет выявить скрытые проблемы с зубами, устранить за короткое время все мелкие стоматологические недостатки.

При соблюдении всех правил ухода после отбеливания результат будет оставаться от двух до четырех месяцев. Стойкость результата зависит также от индивидуальных особенностей эмали.

Минусы отбеливания

Результат отбеливания временный, хоть и может остаться на более длительное время при соблюдении правил ухода за зубами. Временно может повыситься чувствительность зубов, а все пигменты будут проникать в эмаль активнее, чем до отбеливания, если не придерживаться строгих правил сразу после процедуры. Воздействие отбеливающего геля может вызвать раздражение десен при неосторожном применении.

Нельзя точно прогнозировать степень осветления зубов, результат может несколько отличаться от вашего запроса.

Процедура имеет противопоказания, поэтому не может быть универсальным решением. С помощью нее не всегда можно получить желаемый цвет зубов, могут выделяться по тону участки, где ранее была проведена реставрация, поэтому альтернативой могут стать виниры.