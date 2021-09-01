Як відбілити зуби та зберегти результат надовго? За дотримання усіх правил відбілювання у стоматолога буде ефективнішим, ніж домашнє. Крім того, лікар перед відбілюванням проведе ретельне обстеження, аби процедура була безпечною та принесла очікуваний результат. Самостійне відбілювання зубів вдома без попереднього огляду у лікаря і його рекомендацій може призвести до небажаних наслідків. Процедура має протипоказання.

Підготовка до відбілювання зубів у стоматолога

Лікар обов’язково повинен оглянути усі зуби та ясна перед призначенням процедури, відбілювання можливе лише за повного стоматологічного здоров’я. Попередньо рекомендується зробити серію рентгенологічних знімків усіх зубів. Це допоможе лікарю оцінити ймовірні результати та чутливість у процесі, а також не пропустити прихований карієс або інші дефекти емалі.

Заздалегідь може знадобитись професійне чищення зубів. За підвищеної чутливості зубів лікар може призначити попередню підготовку емалі засобом, що містить фтор.

Тому будьте готові до того, що сама процедура буде призначена на інший день.

Якщо у вас є алергія на якісь препарати, обов’язково повідомте про це лікаря перед оглядом.

Відбілювання зубів потрібно відкласти, якщо є:

нелікований карієс;

дефекти емалі;

зубний камінь;

щільний зубний наліт;

захворювання ясен;

брекет-система;

алергія на компоненти розчину для відбілювання;

вагітність або жінка годує грудьми.

Абсолютні протипоказання до процедури:

декомпенсований цукровий діабет;

гострий онкологічний процес.

Процедура відбілювання не проводиться раніше 18 років.

– Хімічне відбілювання рекомендують повторювати кожні півроку, фотовідбілювання – перерва до року. Часте відбілювання може призвести до підвищення чутливості зубів. Не рекомендують робити відбілювання за наявності великої кількості пломб, тому що матеріал пломб не відбілюється, – наголошує лікар-стоматолог Євген Барабаш.

Як відбувається процедура відбілювання зубів

Перебіг процедури залежить від того, який метод запропонує вам лікар.

Види відбілювання зубів:

хімічний метод;

фотовідбілювання.

В будь-якому разі процедура передбачає знебарвлення емалі діючою речовиною гелю для відбілювання. Лазер допомагає гелю проникати глибше в емаль та діяти швидше, тому може дати більш виражений ефект.

Якщо необхідно відбілити депульпований зуб перед реставрацією, то засіб може бути нанесений не лише ззовні, а й у порожнину зуба.

Процедура хімічного відбілювання:

огляд, встановлення розширювача для губ; обробка ясен захисним гелем або встановлення кофердама; нанесення відбілювального гелю на зуби та його експозиція за інструкцією; очищення зубів від гелю та обробка їх препаратом фтору.

Процедура фотовідбілювання:

огляд, встановлення розширювача для губ; обробка ясен захисним гелем або встановлення кофердама; нанесення відбілювального гелю на зуби та обробка їх лазером; очищення зубів від гелю та обробка їх препаратом фтору.

Гель під час лазерного відбілювання може бути нанесений більше одного разу з подальшою обробкою лазером після кожного нанесення. Кількість експозицій визначає лікар.

Як зберегти результат

Перші дні після процедури необхідно користуватись спеціальним засобом для укріплення емалі, він перешкоджає проникненню в тканини зуба пігментів з їжі та пиття, а також тютюнового диму. Тільки-но відбілені зуби особливо сприйнятливі до пігментів, тому важливо виконувати усі рекомендації лікаря щодо догляду.

Результат відбілювання буде триматись довше, якщо перші тижні повністю відмовитись від кави та паління, червоного вина, яскраво забарвлених фруктів та овочів, соків, соусів. Також у перші два тижні небажані продукти з високим вмістом кислот.

Продукти з великою кількістю пігменту й надалі будуть прискорювати потемніння емалі. Якщо ви зменшите їх кількість до мінімуму, то наступне відбілювання зубів вам знадобиться не раніше ніж за 3-4 місяці.

Плюси відбілювання

Відбілювання дозволяє отримати більш світлий відтінок зубів на кілька тонів, доглянутий вигляд. Підготовка до відбілювання дозволяє виявити приховані проблеми із зубами, усунути за короткий час усі дрібні стоматологічні недоліки.

За дотримання усіх правил догляду за зубами після відбілювання результат триматиметься від двох до чотирьох місяців. Стійкість результату залежить також від індивідуальних особливостей емалі.

Мінуси відбілювання

Результат відбілювання тимчасовий, хоча може триматись і більш тривалий час за дотримання правил догляду за зубами. На якийсь час може підвищитись чутливість зубів, а усі пігменти будуть проникати в емаль активніше, ніж до відбілювання, якщо не дотримуватись суворих правил одразу після процедури. Вплив відбілювального гелю може викликати подразнення ясен за необережного використання.

Не можна точно прогнозувати ступінь висвітлення зубів, результат може дещо відрізнятись від вашого запиту.

Процедура має протипоказання, тому не може бути універсальним рішенням. З її допомогою не завжди можна отримати бажаний колір зубів, можуть відрізнятись за відтінком ділянки, де раніше була проведена реставрація, тому альтернативою будуть вініри.