Здоровый фаст-фуд: что можно съесть без вреда для здоровья

Фаст-фуд давно стал синонимом безответственного отношения к потребностям своего тела. Но в первую очередь быстрая еда – это удобно и вкусно, поэтому от нее не так просто отказаться. Можно выбирать более-менее полезную быструю еду. Если у вас есть 15 минут, чтобы поесть, это точно лучше, чем до конца дня страдать от голода.

Как выбрать точку фаст-фуда

Опасность еды на улице состоит не только в способе ее приготовления и ингредиентах. В первую очередь важны санитарные условия на месте. Рискуете ли вы получить ожирение или болезнь ЖКТ при регулярном употреблении быстрой еды? Теоретически это возможно, но нужно сочетание нескольких факторов. Но риск кишечной инфекции при покупке еды на улице значительно выше.

На что обратить внимание при выборе точки покупки

есть ли у работников доступ к чистой проточной воде, чтобы помыть руки, продукты, инвентарь;

есть ли возможность сходить в туалет в специально оборудованном месте;

есть ли холодильник и печь/гриль;

есть ли на работниках точки форма и в каком она состоянии;

чистый ли прилавок;

как защищена готовая еда и продукты от пыли с улицы;

убраны ли волосы и есть ли на работниках перчатки.

Плюсы быстрой еды

Экономия времени

Для многих еда по пути просто спасение, иначе пришлось бы жить весь день на воде и печенье.

Вкусно

Если бы это не было так вкусно, то и популярность не была бы такой высокой. Как перестать есть “київську перепічку”?

Доступно

Цена на хороший фаст-фуд может не сильно отличаться от ресторанной. Но точки быстрой еды сами находят тебя, а до любимого ресторана нужно дойти.

Удобно взять с собой

Особенно приятно, если производители упаковывают свою еду в бумажные пакеты, прочный картон или перерабатываемый пластик.

Минусы быстрой еды

Нет гарантии безопасности

При покупке еды на улице всегда остается риск получить кишечную инфекцию, даже если эта точка уже проверена вами на безопасность. В этом смысле более безопасными будут рестораны быстрой еды с доступом к проточной водопроводной воде, оборудованным санузлом и закрытой кухней.

Быстрые углеводы, жир, сахар и соль

Популярные блюда быстрой еды часто не соответствуют постулатам ЗОЖ и ПП. Часто приходится выбирать менее вредное из возможных вариантов.

Риск для вашей улыбки

Перекусы на бегу, без возможности почистить зубы после еды, повышают риск развития кариеса и проблем с деснами. Врач-стоматолог Евгений Барабаш рекомендует после каждого приема пищи заботиться о гигиене ротовой полости.

— Если доступа к зубной щетке и флосса нет, то минимальная гигиена все равно должна быть. Нужно очистить зубы и десны от остатков пищи. Подойдет любой ополаскиватель, жевательная резинка на 10-15 минут или даже простая вода, — отметил врач.

Что съесть без вреда для здоровья

Еда безопаснее там, где есть термическая обработка. Это снижает вероятность получения вместе с хот-догом сальмонеллы или энтеровируса. Но и еда из холодильника в герметичной упаковке тоже будет безопасна в плане инфекций. Смотрите сроки годности.

Морепродукты

Часто они обжарены во фритюре, но количество жира в них остается приемлемым. При этом термообработка будет вашей гарантией инфекционной безопасности. Подаются морепродукты в стаканах с пластиковым или деревянным прибором. Могут быть приготовлены в виде шашлыка на электрогриле или открытом огне.

Шаурма

Прелесть этой восточной еды в том, что можно регулировать состав. Овощи, нежирное мясо, лаваш. Все это вы могли бы съесть по отдельности дома и считать здоровой едой. Закажите шаурму без майонеза и кетчупа, это снизит количество сахара, жира и вкусовых добавок в блюде.

Вафли

Могут быть сладкие и несладкие. Если вы хотите заменить ими один из приемов пищи, то выбирайте несладкие. Вафли могут быть с начинкой из лосося, твердого и мягкого сыра, овощей и зелени, свежих фруктов, шоколада, сливок. Сами вафли не причинят вреда здоровью, если вы не сделаете их своей ежедневной едой.

Бургер и хот-дог

Основная опасность такого фуда связана с мясной составляющей. Какие именно сосиски и котлеты используют и как их хранят? Если бургеры запечатаны, то состав продуктов должен быть указан на упаковке.

Блины

Тесто для блинов может включать яичный порошок или свежие яйца, молоко. Это плюс к белковой части рациона. Теперь остается выбрать начинку. Сладкие или соленые начинки могут быть в равной степени полезны, если выбирать вдумчиво. По количеству сахара шоколад лучше карамели, сливки лучше сгущенки, свежие ягоды и фрукты предпочтительнее джема. Если вы ищете еду с высоким содержанием белка и пониженным содержанием жира, из соленых начинок старайтесь выбирать рыбу, курицу, телятину, сыр, грибы, овощи. Поинтересуйтесь, какой сыр используют.

Маффины

Могут быть сладкие или нет. Сырные и творожные маффины имеют преимущество по содержанию белка. Пара несладких маффинов с кофе могут утолить голод на несколько часов. Но и сладкий творожный маффин тоже пойдет на пользу. Сыр и творог богаты белком и кальцием. Чем больше их в маффине – тем полезнее и сытнее. Кроме пользы для зубов, костей, волос и кожи, кальций уменьшает чувство голода и способствует лучшему насыщению.

Фруктовые нарезки

Сезонные фрукты могут быть удобным и полезным перекусом. Они не заменят обед, но поддержат силы и доставят удовольствие вкусом. Иногда стаканчик фруктов может заменить порцию мороженого, что уменьшит количество жира. Фрукты содержат много сахара, поэтому их нужно учитывать в его общем количестве.

Почему несладкий фаст-фуд предпочтительнее

Если вы ищете именно еду, а не перекус и развлечение, то несладкие блюда всегда лучше. Кроме того, что так вы избегаете лишнего сахара, это дает лучшее чувство насыщения. Сладости дают быстрый приток глюкозы, но чувство насыщения будет коротким, и вскоре голод вернется с большими силами. Но если сладкого хочется, не отказывайтесь от десерта после основного приема пищи.