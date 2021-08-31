Здоровий фаст-фуд: що можна з’їсти без шкоди для здоров’я

Фаст-фуд давно став синонімом безвідповідального ставлення до потреб свого тіла. Але передусім швидка їжа – це зручно і смачно, від неї так легко не відмовитись. Можна обирати більш-менш корисну швидку їжу. Якщо у вас є 15 хвилин, аби поїсти, це точно краще, ніж до кінця дня страждати від голоду.

Як обрати точку фаст-фуду

Небезпека їжі на вулиці полягає не лише у способі її приготування та інгредієнтах. Насамперед важливі санітарні умови на місці. Чи ризикуєте ви отримати ожиріння або захворювання ШКТ після вживання швидкої їжі? Теоретично це можливо, але для цього потрібно поєднання декількох факторів. Але ризик кишкової інфекції через харчування на вулиці значно вищий.

На що звернути увагу під час вибору точки купівлі

чи є у робітників доступ до чистої водопровідної води, щоб мити руки, продукти, обладнання;

чи є можливість сходити до туалету в спеціально обладнаному місці;

чи є холодильник та піч/гриль;

чи є форма і в якому вона стані;

чи чистий прилавок;

як захищена готова їжа та продукти від пилу та бруду з вулиці;

чи прибране волосся і чи є на робітниках рукавички.

Плюси швидкої їжі

Економія часу

Для багатьох їжа дорогою просто спасіння, інакше довелося б жити весь день на печиві з водою.

Смачно

Якщо б це не було так смачно, то і популярність не була б такою великою. Як припинити їсти “київську перепічку”?

Доступно

Ціна на хороший фаст-фуд може не дуже відрізнятись від ресторанної. Але точки швидкої їжі самі знаходять тебе, а до улюбленого ресторану потрібно дійти.

Зручно взяти з собою

Тим, хто піклується про навколишнє середовище, особливо приємно, якщо виробники пакують свою їжу у паперові пакети, міцний картон або пластик, що підлягає переробці. Це може стати критерієм вибору.

Мінуси швидкої їжі

Немає гарантії безпеки

Під час купівлі їжі на вулиці завжди залишається ризик отримати кишкову інфекцію, навіть якщо ця точка вже перевірена вами на безпеку. У цьому сенсі більш безпечними будуть ресторани з доступом до проточної водопровідної води, обладнаним санвузлом та закритою кухнею.

Швидкі вуглеводи, жир, цукор і сіль

Популярні страви швидкої їжі часто не відповідають постулатам здорового способу життя та правильного харчування. Часто доводиться обирати менш шкідливе із можливих варіантів.

Ризик для вашої посмішки

Перекуси на бігу, без можливості почистити зуби після їжі, підвищують ризик карієсу та проблем з яснами.Лікар-стоматолог Євген Барабаш радить після кожного прийому їжі піклуватись про гігієну ротової порожнини.

– Якщо доступу до зубної щітки та флосу немає, то повинна бути хоча б мінімальна гігієна. Потрібно очистити зуби та ясна від залишків їжі. Підійде будь-який ополіскувач, жувальна гумка на 10-15 хвилин або навіть проста вода. Звісно, краще чистити зуби щоразу після їжі зубною щіткою з пастою – радить лікар.

Що з’їсти без шкоди для здоров’я

Їжа безпечніше там, де є термічна обробка. Це знижує ймовірність отримання разом із хот-догом сальмонели або ентеровірусу. Але й їжа з холодильника в герметичному пакуванні також може бути безпечною у плані інфекцій. Дивіться строки придатності.

Морепродукти

Часто вони обсмажені у фритюрі, але ця кількість жиру в них залишається зазвичай прийнятною. Водночас термообробка буде вашою гарантією інфекційної безпеки. Подаються морепродукти у паперових стаканах з пластиковим або дерев’яним прибором. Можуть бути виготовлені у вигляді шашлику на грилі.

Шаурма

Привабливість цієї страви у тому, що можна регулювати її склад. Овочі, нежирне м’ясо, лаваш. Все це ви могли б з’їсти вдома окремо і вважати за здорову їжу. Замовте шаурму без майонезу і кетчупу, це зменшить кількість цукру, жиру і смакових домішків у страві.

Вафлі

Можуть бути солодкі або несолодкі. Якщо ви хочете замінити ними один із прийомів їжі, то оберіть несолодкі. Вафлі можуть бути з начинням із лосося, твердого і м’якого сиру, овочів та зелені, свіжих фруктів, шоколаду, вершків. Самі вафлі не зашкодять травленню, якщо ви не зробите їх своєю основною їжею.

Бургер і хот-дог

Основна небезпека такого фуду пов’язана із м’ясною складовою. Які саме сосиски та котлети використовують і як їх зберігають? Якщо бургер запакований, то склад продуктів і дата виробництва повинні бути вказані на упаковці.

Млинці

Тісто для млинців може містити яєчний порошок або свіжі яйця, молоко. Це плюс до білкової частини раціону. Тепер залишається обрати начиння. Солодкі або солоні начинки можуть бути однаково корисні, якщо обирати вдумливо. За кількістю цукру шоколад краще карамелі, вершки краще згущеного молока, свіжі ягоди та фрукти мають перевагу над джемом. Якщо ви шукаєте їжу з високим вмістом білку та зменшеним вмістом жиру, із солоних начинок намагайтесь обирати рибу, курку, телятину, сир, гриби, овочі. Поцікавтесь, який сир використовують.

Мафіни

Можуть бути солодкі або ні. Сирні мафіни мають перевагу за вмістом білку. Пара несолодких мафінів з кавою можуть вгамувати голод на кілька годин. Але й солодкий сирний мафін також піде на користь. Твердий і свіжий сир багаті на кальцій і білок. Чим більше їх у мафіні – тим корисніше та ситніше. Крім користі для зубів, кісток, волосся і шкіри, кальцій зменшує відчуття голоду та сприяє кращому насиченню.

Фруктові нарізки

Сезонні фрукти можуть бути зручним та корисним перекусом. Вони не замінять обід, але підтримають сили та порадують смаком. Іноді стаканчик фруктів може замінити порцію морозива, що зменшить кількість жиру в раціоні. Фрукти містять багато цукру, тому їх потрібно враховувати в загальній його кількості.

Чому несолодкий фаст-фуд краще

Якщо ви шукаєте їжу, а не перекус і розвагу, то несолодкі страви кращі. Крім того, що так ви уникаєте зайвого цукру, це дає вам більш довге відчуття насичення. Солодощі сприяють швидкому припливу глюкози, але відчуття насичення буде короткочасним, і згодом голод повернеться із більшими силами. Але якщо солодкого хочеться, не відмовляйтесь від десерту після основної страви.