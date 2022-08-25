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Алгоритм действий при худшем сценарии: что делать в случае аварии на АЭС

25 августа 2022, 12:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
радиація
Источник: Depositphotos

Что делать в случае аварии на атомной электростанции. Какой правильный алгоритм действий в случае возникновения реальной угрозы радиационного заражения.

Алгоритм действий на случай развития худшего сценария составил преподаватель химии, кандидат химических наук, популярный TikTok-блогер и участник реалити Пара на миллион (Новый канал) Глеб Репич.

Глеб Репич

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– Во-первых, всем, кто живет неподалеку от атомной станции, следует заблаговременно подготовиться, — предупреждает Глеб.

Прежде всего, он советует собрать тревожный чемоданчик, в который обязательно нужно положить сменный комплект одежды, полностью закрывающей кожу и волосы.

Также нужно приобрести респиратор класса FFP3, который защитит от вдыхания радиоактивной пыли.

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Алгоритм действий в случае аварии на АЭС:

  • обязательно включите средства связи, слушайте и следуйте распоряжениям ГСЧС;
  • сделайте запас еды и воды в плотно закрытом контейнере внутри помещения;
  • оставайтесь в доме или укрытиях, заберите внутрь домашних животных;
  • плотно закройте двери и окна, вентиляционные отверстия влажной тканью. Помните, что радиация распространяется посредством радиоактивной пыли. Пыль – ваш враг;
  • делайте влажную уборку несколько раз в сутки, не забывайте мыться сами;
  • если так случилось, что вы оказались на улице и на вас попала радиоактивная пыль, нужно провести дезактивацию. Снимите одежду и обувь и оставьте за пределами укрытия. Вымойтесь с мылом, особенно тщательно – открытые участки кожи и волосы;
  • ничего не приносите в дом с улицы, на открытый воздух выходить тоже не стоит;
  • приобретите дозиметр. Он поможет понять, что вещь или продукты заражены радиоактивными веществами;
  • пройдите йодную профилактику – выпейте йодид калия. 125 мг – доза для взрослых, вдвое меньше – для детей.

Премьера реалити Пара на миллион с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым – 5 сентября в 20.00 на Новом канале.

Источник
Новый канал
Теги
витік радіації Советы Радіація
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