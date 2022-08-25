Что делать в случае аварии на атомной электростанции. Какой правильный алгоритм действий в случае возникновения реальной угрозы радиационного заражения.
Алгоритм действий на случай развития худшего сценария составил преподаватель химии, кандидат химических наук, популярный TikTok-блогер и участник реалити Пара на миллион (Новый канал) Глеб Репич.
– Во-первых, всем, кто живет неподалеку от атомной станции, следует заблаговременно подготовиться, — предупреждает Глеб.
Прежде всего, он советует собрать тревожный чемоданчик, в который обязательно нужно положить сменный комплект одежды, полностью закрывающей кожу и волосы.
Также нужно приобрести респиратор класса FFP3, который защитит от вдыхания радиоактивной пыли.
Алгоритм действий в случае аварии на АЭС:
- обязательно включите средства связи, слушайте и следуйте распоряжениям ГСЧС;
- сделайте запас еды и воды в плотно закрытом контейнере внутри помещения;
- оставайтесь в доме или укрытиях, заберите внутрь домашних животных;
- плотно закройте двери и окна, вентиляционные отверстия влажной тканью. Помните, что радиация распространяется посредством радиоактивной пыли. Пыль – ваш враг;
- делайте влажную уборку несколько раз в сутки, не забывайте мыться сами;
- если так случилось, что вы оказались на улице и на вас попала радиоактивная пыль, нужно провести дезактивацию. Снимите одежду и обувь и оставьте за пределами укрытия. Вымойтесь с мылом, особенно тщательно – открытые участки кожи и волосы;
- ничего не приносите в дом с улицы, на открытый воздух выходить тоже не стоит;
- приобретите дозиметр. Он поможет понять, что вещь или продукты заражены радиоактивными веществами;
- пройдите йодную профилактику – выпейте йодид калия. 125 мг – доза для взрослых, вдвое меньше – для детей.
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