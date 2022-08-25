Что делать в случае аварии на атомной электростанции. Какой правильный алгоритм действий в случае возникновения реальной угрозы радиационного заражения.

Алгоритм действий на случай развития худшего сценария составил преподаватель химии, кандидат химических наук, популярный TikTok-блогер и участник реалити Пара на миллион (Новый канал) Глеб Репич.

Сейчас смотрят

– Во-первых, всем, кто живет неподалеку от атомной станции, следует заблаговременно подготовиться, — предупреждает Глеб.

Прежде всего, он советует собрать тревожный чемоданчик, в который обязательно нужно положить сменный комплект одежды, полностью закрывающей кожу и волосы.

Также нужно приобрести респиратор класса FFP3, который защитит от вдыхания радиоактивной пыли.

Алгоритм действий в случае аварии на АЭС:

обязательно включите средства связи, слушайте и следуйте распоряжениям ГСЧС;

сделайте запас еды и воды в плотно закрытом контейнере внутри помещения;

оставайтесь в доме или укрытиях, заберите внутрь домашних животных;

плотно закройте двери и окна, вентиляционные отверстия влажной тканью. Помните, что радиация распространяется посредством радиоактивной пыли. Пыль – ваш враг;

делайте влажную уборку несколько раз в сутки, не забывайте мыться сами;

если так случилось, что вы оказались на улице и на вас попала радиоактивная пыль, нужно провести дезактивацию. Снимите одежду и обувь и оставьте за пределами укрытия. Вымойтесь с мылом, особенно тщательно – открытые участки кожи и волосы;

ничего не приносите в дом с улицы, на открытый воздух выходить тоже не стоит;

приобретите дозиметр. Он поможет понять, что вещь или продукты заражены радиоактивными веществами;

пройдите йодную профилактику – выпейте йодид калия. 125 мг – доза для взрослых, вдвое меньше – для детей.

Премьера реалити Пара на миллион с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым – 5 сентября в 20.00 на Новом канале.