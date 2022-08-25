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Алгоритм дій за найгіршого сценарію: що робити в разі аварії на АЕС

25 Серпня 2022, 12:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
радиація
Джерело: Depositphotos

Що робити в разі аварії на атомній електростанції. Який правильний алгоритм дій в разі виникнення реальної загрози радіаційного зараження.

Алгоритм дій на випадок розвитку гіршого сценарію склав викладач хімії, кандидат хімічних наук, популярний TikTok-блогер і учасник реаліті Пара на мільйон (Новий канал) Гліб Репіч.

Глеб Репич

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– По-перше, всім, хто живе неподалік від атомної станції, слід завчасно підготуватися, – попереджає Гліб.

Передусім він радить зібрати тривожний чемоданчик, в який обов’язково потрібно покласти змінний комплект одягу, який повністю закриває шкіру та волосся.

Також потрібно придбати респіратор класу FFP3, який захистить від вдихання радіоактивного пилу.

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Алгоритм дій у разі аварії на АЕС:

  • обов’язково включіть засоби зв’язку, слухайте і дотримуйтесь розпорядження ДСНС;
  • зробіть запас їжі і води в щільно закритому контейнері всередині приміщення;
  • залишайтеся в будинку або укриттях, заберіть всередину домашніх тварин;
  • щільно закрийте двері і вікна, вентиляційні отвори вологою тканиною. Пам’ятайте, що радіація поширюється за допомогою радіоактивного пилу. Пил – ваш ворог;
  • робіть вологе прибирання кілька разів на добу, не забувайте митися самі;
  • якщо так сталося, що ви опинилися на вулиці і на вас потрапив радіоактивний пил, потрібно провести дезактивацію. Зніміть одяг і взуття й залиште за межами укриття. Вимийтеся з милом, особливо ретельно – відкриті ділянки шкіри й волосся;
  • нічого не приносьте в будинок з вулиці, на відкрите повітря виходити теж не варто;
  • придбайте дозиметр. Він допоможе зрозуміти, що річ або продукти заражені радіоактивними речовинами;
  • пройдіть йодну профілактику – випийте йодид калію. 125 мг – доза для дорослих, вдвічі менша – для дітей.

Прем’єра реаліті Пара на мільйон з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим – 5 вересня о 20.00 на Новому каналі.

Джерело
Новий канал
Теги
витік радіації Поради Радіація
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