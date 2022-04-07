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Как выжить во время ядерного удара: советы ученого

7 апреля 2022, 14:02
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ядерна атака
Источник: Pixabay

Международные эксперты давно опасаются, что Россия использует ядерное оружие в войне против Украины. Произойдет это или нет, неизвестно, но лучше быть предупрежденным и понимать, как можно спастись при худшем сценарии.

Для этого ученый-химик и участник реалити Пара на миллион (Новый канал) Глеб Репич подготовил четыре полезных совета.

Гліб Репіч

— Некоторые могут сказать, что ядерное оружие имеет такую ​​мощность, что выжить во время ядерного удара просто невозможно, но я вас успокою. Ведь межконтинентальные ядерные ракеты, несущие стратегическое ядерное оружие, направлены на страны НАТО. Нам же в случае чего достанется тактическое ядерное оружие значительно меньшей мощности, шанс выжить при ударе которого гораздо больше, — отметил Глеб Репич.

Как выжить во время ядерного удара?

  1. Будьте готовы. Заранее подготовьте еду, бутылированную воду на несколько дней, аптечку, фонарик, радио на батарейках, собственно сами батарейки.
  2. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Если будет удар, это будет именно тактическое ядерное оружие, которое несут Искандеры или крылатые ракеты. А им нужно время, чтобы долететь, так что будет возможность спрятаться. В идеале это штатное бомбоубежище или метрополитен. Там вы будете хорошо защищены, но даже укрытие в подвале железобетонного дома в значительной степени оградит вас от светового излучения, радиации и ударной волны.
  3. Примите йод. После взрыва, когда пройдет ударная волна, через 10-15 минут начнутся радиоактивные осадки. Уровень радиации на местности начнет стремительно расти. Произойдет радиоактивное заражение. В первые часы уровень радиации на местности может доходить до нескольких сотен рентген в час, и эта доза приводит к смерти менее чем через час. Если не повезет с ветром, радиоактивное поражение может действовать в десятках, а то и сотнях километров от эпицентра. К счастью, радиоактивные изотопы живут недолго и со временем уровень радиации начинает стремительно снижаться. За первые 24 часа он уменьшается на 80%, поэтому нужно оставаться в укрытии по меньшей мере сутки, а лучше двое, трое или больше. Пока уровень радиации не снизится до безопасной эвакуации.
  4. Оставайтесь на связи. Мобильная связь и интернет работать не будут, поэтому вам понадобится радио на батарейках. Слушайте распоряжения военных и ГСЧС о дальнейших действиях и эвакуации.
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Источник
Новый канал
Теги
Советы , Ядерна зброя
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