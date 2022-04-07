Международные эксперты давно опасаются, что Россия использует ядерное оружие в войне против Украины. Произойдет это или нет, неизвестно, но лучше быть предупрежденным и понимать, как можно спастись при худшем сценарии.
Для этого ученый-химик и участник реалити Пара на миллион (Новый канал) Глеб Репич подготовил четыре полезных совета.
— Некоторые могут сказать, что ядерное оружие имеет такую мощность, что выжить во время ядерного удара просто невозможно, но я вас успокою. Ведь межконтинентальные ядерные ракеты, несущие стратегическое ядерное оружие, направлены на страны НАТО. Нам же в случае чего достанется тактическое ядерное оружие значительно меньшей мощности, шанс выжить при ударе которого гораздо больше, — отметил Глеб Репич.
Как выжить во время ядерного удара?
- Будьте готовы. Заранее подготовьте еду, бутылированную воду на несколько дней, аптечку, фонарик, радио на батарейках, собственно сами батарейки.
- Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Если будет удар, это будет именно тактическое ядерное оружие, которое несут Искандеры или крылатые ракеты. А им нужно время, чтобы долететь, так что будет возможность спрятаться. В идеале это штатное бомбоубежище или метрополитен. Там вы будете хорошо защищены, но даже укрытие в подвале железобетонного дома в значительной степени оградит вас от светового излучения, радиации и ударной волны.
- Примите йод. После взрыва, когда пройдет ударная волна, через 10-15 минут начнутся радиоактивные осадки. Уровень радиации на местности начнет стремительно расти. Произойдет радиоактивное заражение. В первые часы уровень радиации на местности может доходить до нескольких сотен рентген в час, и эта доза приводит к смерти менее чем через час. Если не повезет с ветром, радиоактивное поражение может действовать в десятках, а то и сотнях километров от эпицентра. К счастью, радиоактивные изотопы живут недолго и со временем уровень радиации начинает стремительно снижаться. За первые 24 часа он уменьшается на 80%, поэтому нужно оставаться в укрытии по меньшей мере сутки, а лучше двое, трое или больше. Пока уровень радиации не снизится до безопасной эвакуации.
- Оставайтесь на связи. Мобильная связь и интернет работать не будут, поэтому вам понадобится радио на батарейках. Слушайте распоряжения военных и ГСЧС о дальнейших действиях и эвакуации.