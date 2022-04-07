Международные эксперты давно опасаются, что Россия использует ядерное оружие в войне против Украины. Произойдет это или нет, неизвестно, но лучше быть предупрежденным и понимать, как можно спастись при худшем сценарии.

Для этого ученый-химик и участник реалити Пара на миллион (Новый канал) Глеб Репич подготовил четыре полезных совета.

— Некоторые могут сказать, что ядерное оружие имеет такую ​​мощность, что выжить во время ядерного удара просто невозможно, но я вас успокою. Ведь межконтинентальные ядерные ракеты, несущие стратегическое ядерное оружие, направлены на страны НАТО. Нам же в случае чего достанется тактическое ядерное оружие значительно меньшей мощности, шанс выжить при ударе которого гораздо больше, — отметил Глеб Репич.

Как выжить во время ядерного удара?