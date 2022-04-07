Міжнародні експерти давно побоюються, що Росія використає ядерну зброю у війні проти України. Станеться це чи ні, невідомо, але краще бути попередженим та розуміти, як можна врятуватися у разі найгіршого сценарію.

Для цього науковець-хімік та учасник реаліті Пара на мільйон (Новий канал) Гліб Репіч підготував чотири корисні поради.

– Дехто може сказати, що ядерна зброя має таку потужність, що вижити під час ядерного удару просто неможливо, але я вас заспокою. Адже міжконтинентальні ядерні ракети, які несуть стратегічну ядерну зброю, направлені на країни НАТО. Нам же у випадку чого дістанеться тактична ядерна зброя значно меншої потужності, шанс вижити під час удару якої набагато більший, – зазначив Гліб Репіч.

Як вижити під час ядерного удару?