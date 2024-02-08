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Американские ученые нашли новый способ лечения витилиго

8 февраля 2024, 13:48
Марина Мелехова редактор
вітиліго
Источник: Unsplash

Команда американских ученых нашла новый способ лечения витилиго: они будут использовать гель для стимуляции родовой деятельности и ультрафиолетовое излучение. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Что такое витилиго

Витилиго — приобретенное хроническое нарушение пигментации, характеризующееся появлением четко отграниченных белых пятен на коже.

Болезнь возникает, когда иммунная система начинает атаковать клетки меланоциты, ответственные за выработку меланина, пигмента, отвечающего за цвет кожи.

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Это приводит к образованию белых пятен на коже и ухудшению качества жизни пациентов. Существующие методы направлены на поддержку иммунной системой, но они не всегда приводят к полному и длительному восстановлению пигмента.

Новая терапевтическая стратегия

Уайт и его команда разработали новый подход, сочетающий имеющиеся иммунодепрессанты, ультрафиолетовое излучение и препарат с простагландином.

Интересно, что последний компонент уже используется в медицинской практике, в частности для стимулирования родов. Новый способ ускоряет лечение витилиго, поэтому может стать существенной поддержкой для пациентов.

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Источник: МеԁісаІхргеѕѕ

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