Команда американських учених знайшла новий спосіб лікування вітиліго: вони використовуватимуть гель для стимуляції пологової діяльності та ультрафіолетове випромінювання. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications.

Що таке вітиліго

Вітиліго – набуте хронічне порушення пігментації, що характеризується появою чітко відмежованих білих плям на шкірі.

Хвороба виникає, коли імунна система починає атакувати клітини меланоцити, відповідальні за вироблення меланіну, пігменту, що відповідає за колір шкіри.

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Це призводить до утворення білих плям на шкірі та погіршення якості життя пацієнтів. Наявні методи спрямовані на підтримку імунної системи, але вони не завжди призводять до повного і тривалого відновлення пігменту.

Нова терапевтична стратегія

Удосконалити наявне лікування вітиліго взялися Вайт і його команда. Принаймні метод виявився дієвим на мишах. Науковці розробили новий підхід, що поєднує наявні імунодепресанти, ультрафіолетове випромінювання та препарат із простагландином.

Цікаво, що останній компонент уже використовується в медичній практиці, зокрема для стимулювання пологів. Новий спосіб прискорює лікування вітиліго, тому може стати суттєвою підтримкою для пацієнтів.

Джерело: Мedicalxpress