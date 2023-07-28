При поступлении в тот или иной вуз студенты и их родители в первую очередь заботятся о том, есть ли все необходимые документы, техника и другие вещи, которые нужны для комфортной жизни в другом городе.

Однако часто забывают о том, что у взрослого человека должна быть укомплектована аптечка на какие-либо случаи жизни. Как собрать аптечку в общежитие и что там должно быть – читайте в материале.

Аптечка в общежитие: что обязательно должно быть из лекарства у студента

Семейный врач Татьяна Градик утверждает, что у каждого дома есть лекарства, ведь некоторыми препаратами мы запасаемся по привычке, а другие остаются после перенесенных заболеваний или травм. Однако домашняя аптечка – это не состав. Ее главная задача – быстро и эффективно оказать помощь.

Особенно это касается студентов, вынужденных следить за своим здоровьем без присмотра родителей.

В такой аптечке должны содержаться обезболивающие лекарства, которые являются индивидуальными (например, противоаллергические таблетки).

А также медикаменты, которые должны быть у каждого человека в военное положение. Например: Викасол (кровеостанавливающий препарат), жгут, пленка-клапан для СЛР, таблетки для обеззараживания воды, респиратор, препараты для нервной системы, обезболивающие.

Кроме этого должно быть все необходимое для перевязок, обработки ран, ожогов, остановки кровотечений. Это: стерильные перчатки, бинт, марля, вата, жгут, набор пластырей, дезинфицирующие растворы, хлоргексидин, перекись водорода.

Какие мази и гели нужно брать в общежитие

В аптечку студента нужно купить мази для снятия боли, при укусах насекомых, зуда: (фенистил гель), антибактериальные кремы, такие как анеоцин или бактопик. Успокаивающая эссенция и увлажняющие кремы.

Аптечка в общежитие: лекарства при ОРВИ

От ОРВИ можно взять парацетамол, ибупрофен, нимесулид. Также не забудьте о таблетках для рассасывания при болях в горле, отхаркивающих средствах (АЦЦ, Амброксол, Карбоцистеин. Противоположные средства, капли и спреи в нос, сосудосуживающие, спреи для горла, глаз). Таблетки от укачивания, тошноты и рвоты, отравления.