Фармацевт Андрей Чимбарь на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснил, кто определяет рецептурность лекарств и почему один и тот же препарат можно получить как по рецепту, так и без.

— Категорию отпуска “по рецепту” или “без рецепта” устанавливает национальный регулятор. В Украине это Гослекслужба. Решения принимают, основываясь в основном на регуляторных нормах ЕС, — говорит специалиста.

Например, инъекционные (внутримышечные) и инфузионные (внутривенные) формы в аптеке отпустят только по рецепту.

Антибактериальные и противогрибковые средства имеют разный статус в зависимости от лекарственной формы: накожные (мазь, крем и т.п.) — преимущественно без рецепта, местного действия (например, глазные капли) — только по рецепту.

— Есть консенсус, что в первый раз препарат можно использовать самостоятельно, в пределах ответственного самолечения, потом лекарства должны назначаться врачом, — отмечает фармацевт.

Также он добавляет, что статус лекарства зависит от упаковки (количество, объем и т.п.).

Логика здесь проста: самолечение не должно переходить в длительный процесс, когда человек приобрел большую упаковку средства, например от бессонницы, и месяц принимает этот препарат.

— Но, к сожалению, этот предохранитель легко обойти, – говорит Чимбарь.

Эксперт также еще раз напомнил, что нужное лекарство можно приобрести не только по электронному рецепту. Для некоторых препаратов Министерство здравоохранения расширило возможность отпуска по электронному рецепту в дополнение к бумажному.

— При этом важно понимать, что эти препараты УЖЕ были рецептурными, — отметил фармацевт.

Источник: Береги себя