Фармацевт Андрій Чимбар на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснив, хто визначає нецензурність ліків і чому один і той самий препарат можна отримати, як за рецептом, так і без.

– Категорію відпуску “за рецептом” або “без рецепта” встановлює національний регулятор. В Україні це Держлікслужба. Рішення ухвалюють, ґрунтуючись здебільшого на регуляторних нормах ЄС, – каже фахівець.

Наприклад, ін’єкційні (внутрішньом’язові) та інфузійні (внутрішньовенні) форми в аптеці відпустять тільки за рецептом.

Антибактеріальні та протигрибкові засоби мають різний статус залежно від лікарської форми: нашкірні (мазь, крем тощо) – переважно без рецепта, місцевої дії (наприклад, очні краплі) – лише за рецептом.

– Є консенсус, що перший раз препарат можна використовувати самостійно, у межах відповідального самолікування, потім ліки мають призначатися лікарем”, – зазначає фармацевт.

Також він додає, що статус ліків залежить від упаковки (кількість, об’єм тощо).

Логіка тут проста: самолікування не повинно переходити в тривалий процес, коли людина придбала велику упаковку засобу, наприклад, від безсоння, і місяць приймає цей препарат.

– Але, на жаль, цей запобіжник легко обійти, – каже Чимбар.

Експерт також ще раз нагадав, що потрібні ліки можна придбати не лише за електронним рецептом. Для деяких препаратів Міністерство охорони здоров’я розширило можливість відпуску за електронним рецептом на додаток до паперового.

– При цьому важливо розуміти, що ці препарати ВЖЕ були рецептурними, – зазначив фармацевт.

Джерело: Бережи себе