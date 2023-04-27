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Якщо немає доступу до лікаря: як отримати рецепт на ліки сільським жителям

27 Квітня 2023, 11:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як отримати рецепт на ліки, якщо ви проживаєте у віддаленій місцевості, де немає доступу до лікаря.

– Лікарські засоби для сільських жителів стануть доступнішими. Уряд працює над ухваленням відповідних рішень, – ідеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

За інформацією відомства, очікується спрощення вимог до відкриття аптек у сільській місцевості та запровадження механізму із запуску мобільних аптечних пунктів, які працюватимуть у сільській місцевості, де аптечні заклади відсутні.

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А поки що електронний рецепт можна отримати дистанційно. Іншими словами, якщо сільський житель має хронічне захворювання і потребує постійного прийому необхідних препаратів, лікар з іншого населеного пункту за попередньою домовленістю може виписати йому повторний рецепт на ліки дистанційно.

Для цього слід проговорити таку можливість із лікарем, а в разі потреби – зв’язатися з ним в узгодженому форматі. Ви отримаєте смс із номером рецепта та кодом його погашення, який потрібно повідомити фармацевту в аптеці.

Якщо ж немає можливості отримати електронний рецепт, паперовий рецепт на потрібні ліки може виписати фельдшер місцевого ФАПу.

Джерело
МОЗ
Теги
Ліки МОЗ України Поради
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