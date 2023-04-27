Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как получить рецепт на лекарства, если вы проживаете в отдаленной местности, где нет доступа к врачу.

— Лекарственные средства для сельских жителей станут доступнее. Правительство работает над принятием соответствующих решений, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По информации ведомства, ожидается упрощение требований к открытию аптек в сельской местности и внедрение механизма по запуску мобильных аптечных пунктов, которые будут работать в сельской местности, где аптечные учреждения отсутствуют.

Что же касается сегодняшнего времени, то электронный рецепт можно получить дистанционно. Иными словами, если у сельского жителя есть хроническое заболевание и он нуждается в постоянном приеме необходимых препаратов, врач из другого населенного пункта по предварительной договоренности может выписать ему повторный рецепт на лекарства дистанционно.

Для этого следует проговорить такую ​​возможность с врачом, а в случае необходимости – связаться с ним в согласованном формате. При этом вы получите только смс с номером рецепта и кодом его погашения, который нужно сообщить фармацевту в аптеке.

Если же нет возможности получить электронный рецепт, бумажный рецепт на нужное лекарство может выписать фельдшер местного ФАП.