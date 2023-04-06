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В Минздраве разъяснили, как приобрести лекарства для лечения домашних животных

6 апреля 2023, 08:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Pixabay

Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали официальное разъяснение по поводу отпуска рецептурных препаратов для лечения домашних животных.

— С внедрением электронного рецепта список рецептурных лекарств остался неизменным. Поэтому никаких дополнительных изменений или ограничений по отпуску лекарственных препаратов для животных не предусматривается, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Украинцы по-прежнему могут приобрести лекарства для своих любимцев в обычной аптеке. При этом отпуск лекарства для животных по-прежнему осуществляется исключительно по соответствующему рецепту от специалиста-ветеринара.

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В Минздраве отметили, что такая возможность предусмотрена и регулируется пунктом 5 Порядка отпуска лекарственных средств и медицинских изделий из аптек и их структурных подразделений, утвержденного приказом Минздрава от 19.07.2005 № 360 (с изменениями).

В соответствии с указанной нормой лекарственные средства (кроме наркотических (психотропных), ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) могут отпускаться из аптечных учреждений по рецептам ветеринарных врачей, если иное не определено законодательством в сфере ветеринарной медицины.

Источник
Минздрав
Теги
домашні тварини Ліки МОЗ Украины
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