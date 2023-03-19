Немецкие ученые из университетской больницы Шарите в Берлине провели исследование, в котором доказали, что собаки и кошки могут передавать своим хозяевам устойчивые к лекарствам микробы.

Кроме того, было обнаружено, что и люди также могут инфицировать своих питомцев опасными микроорганизмами. Однако исследователи подчеркнули, что риск перекрестного заражения в настоящее время низок.

— Наши результаты подтверждают, что обмен полирезистентными организмами между животными и их владельцами возможен, — заявила руководитель исследования Каролин Хакманн.

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Роль домашних животных, как потенциальных резервуаров микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) к лечению более чем одним антибиотиком вызывает растущую озабоченность во всем мире.

По словам ученых, это происходит, когда вызывающие инфекцию микробы эволюционируют и становятся устойчивыми к лекарству, предназначенному для их уничтожения.

По оценкам, в 2019 году устойчивые к противомикробным препаратам инфекции стали причиной почти 1,3 млн смертей и были связаны с почти 5 млн смертей во всем мире.

Чтобы выяснить, играют ли кошки и собаки роль в распространении МЛУ, исследователи собрали мазки у 2 891 госпитализированного пациента, а также у собак и кошек, которые жили в их домах.

Полногеномное секвенирование подтвердило, что только одна из совпадающих пар была генетически идентична у собаки и ее владельца.

По словам Хакманн, хотя уровень обмена между пациентами больницы и их домашними животными очень низок, носители могут выделять бактерии в окружающую среду в течение месяцев и быть источником инфекции для других более уязвимых людей.