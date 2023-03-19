Німецькі вчені з університетської лікарні Шаріте в Берліні провели дослідження, в якому довели, що собаки і кішки можуть передавати своїм господарям стійкі до ліків мікроби.

Крім того, було виявлено, що і люди також можуть інфікувати своїх вихованців небезпечними мікроорганізмами. Однак дослідники підкреслили, що ризик перехресного зараження наразі низький.

– Наші результати підтверджують, що обмін полірезистентними організмами між тваринами та їхніми власниками можливий, – заявила керівник дослідження Каролін Хакманн.

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Роль домашніх тварин, як потенційних резервуарів мікроорганізмів з множинною лікарською стійкістю (МЛС) до лікування більш ніж одним антибіотиком викликає занепокоєння у всьому світі.

За словами вчених, це відбувається, коли мікроби, що викликають інфекцію, еволюціонують і стають стійкими до ліків, призначених для їхнього знищення.

За оцінками, в 2019 році стійкі до протимікробних препаратів інфекції стали причиною майже 1,3 млн смертей і були пов’язані з майже 5 млн смертей у всьому світі.

Щоб з’ясувати, чи відіграють коти та собаки роль у поширенні МЛС, дослідники зібрали мазки у 2 891 госпіталізованого пацієнта, а також у собак та котів, які жили в їхніх будинках.

Секвенування цілого геному підтвердило, що лише одна з пар, що збігаються, була генетично ідентичною у собаки та її власника.

Хоча рівень обміну між пацієнтами лікарні та їхніми домашніми тваринами дуже низький, носії можуть виділяти бактерії в навколишнє середовище протягом місяців і бути джерелом інфекції для інших більш вразливих людей, зазначила Хакманн.