К Международному дню здоровья уха и слуха эксперты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя рассказали о наиболее частых причинах боли в ухе и опасностях самолечения, в том числе и антибиотиками.

— Болевые ощущения в ухе чаще всего возникают из-за воспаления, которое развивается вследствие инфекции. Однако нужно помнить, что заражение может иметь не только бактериальную, но и грибковую или вирусную природу, — объясняют специалисты.

Именно поэтому, по их словам, антибиотики применяют только после определения конкретного бактериального возбудителя.

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Эксперты отмечают, что не следует забывать и о других возможных причинах боли:

повреждения внутри уха;

раздражения вследствие действия химических веществ (например, спрея для волос);

аллергические реакции;

проблемы с височно-нижнечелюстным суставом.

Категорически запрещается применять капли при имеющихся повреждениях в ухе, например при разрывах в барабанной перепонке.

Если боль не утихает более 24 часов, не откладывай визит к врачу. Противовоспалительные препараты и/или капли с антибиотиком нужно применять только по назначению специалиста. Самолечение может отсрочить проблему и увеличить риск развития возможных осложнений.

Источник: Береги себя