Заложенность уха — очень неприятное ощущение, которое проявляется значительным снижением слуха. Оно может быть одно- и двусторонним, часто сопровождается другими симптомами: болью, зудом, повышением температуры и тому подобное.

Причин заложенности уха может быть множество: начиная от сильного насморка, заканчивая полетом в самолете. Факты ICTV узнали, что делать, если заложило ухо и когда стоит обратиться к врачу.

Заложило уши: что это как проявляется

Это неприятное ощущение, которое переживал каждый человек! Чтобы избавиться от проблемы, сначала стоит выяснить причину.

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Чаще всего это связано с болезнями ЛОР-органов, серными пробками или перепадами давления.

А возможно, во время купания лишняя вода попала в ушную раковину или вы долго находились на сквозняке, или это вызвано полетом в самолете.

Здесь важно понять причину, ведь от этого будет зависеть дальнейшее лечение!

Дело в том, что это неприятное чувство может нести серьезные риски. Если у вас внезапно начали закладывать уши, это может быть связано с заболеваниями, которые дают осложнения и приводят к потере слуха.

Есть несколько видов заложенности уха:

односторонняя — когда закладывает только одно ухо. Односторонняя заложенность обычно встречается при отитах и других воспалительных процессах;

— когда закладывает только одно ухо. Односторонняя заложенность обычно встречается при отитах и других воспалительных процессах; двусторонняя — когда закладывает оба уха. Двусторонняя чаще всего связана с реакцией организма на различные внешние факторы (изменение высоты, сильные перепады давления, как один из симптомов болезни и тому подобное).

Также заложенность может быть частичной и полной. Первая проявляется как снижение звуковосприятия на одном или двух ушах. Человек все слышит, но приглушенно. На голову будто надели ведро. Во втором случае слух пропадает полностью.

Что делать, если заложило ухо

Сперва стоит разобраться, почему это могло произойти. Чаще всего это временный симптом связанный с реакцией ушей на изменения среды — перепад давления, попадание воды, сильный насморк и тому подобное.

Врачи клиники Беттертон советуют несколько простых приемов, которые помогут избавиться от заложенности уха:

Проглотите слюну или выпейте стакан воды — вы должны почувствовать и услышать легкий хлопок, после чего уши будто раскрываются.

Зевните или откройте рот, имитируя зевоту.

Положите в рот леденец и рассасывайте.

Попробуйте высморкаться – сначала одной ноздрей, потом второй.

Если есть подозрение, что в ухо попала вода, попробуйте вытряхнуть ее и промокнуть уши ватными дисками.

— Если ухо заложило и шумит, вы чувствуете в нем боль и у вас поднялась температура – обратитесь к врачу. В таких случаях снять симптоматику невозможно, не вылечив болезнь. Только квалифицированный ЛОР точно знает, что делать, если заложило ухо, — советуют врачи клиники Беттертона.

Заложенность уха в самолете: что делать

ЛОР врач, отоларинголог Анастасия Коломиец отмечает, что строение нашей носоглотки очень интересное: внутреннее ухо через евстахиеву (слуховую) трубу сопрягается с носом. Слуховая труба является важным органом и отвечает за уровень давления в барабанной полости.

— В самолете уши закладываются из-за разницы давления в организме человека и окружающей среде, — говорит Коломиец.

Врач добавляет, что когда самолет набирает высоту, атмосферное давление снижается. Возникает разность давлений, и одна из сторон втягивает барабанную перепонку. Именно тогда мы чувствуем заложенность уха.

— Если все хорошо, давление выравнивается достаточно быстро, достаточно сделать несколько глотков воды или широко открыть рот. Однако если в носоглотке или в среднем ухе есть воспаление, возникает дисбаланс, — говорит врач.

Воспалительный процесс из носоглотки распространяется на слуховую трубу и проявляется отеком тканей. Это препятствует прохождению воздуха, как следствие возникает отит или тубоотит.

Отоларинголог предоставляет несколько рекомендаций, которые помогут избежать и избавиться от заложенности уха в самолете:

за 20-30 мин до вылета, закапайте сосудосуживающие капли в нос (таким образом отек в слуховой трубе уменьшится);

во время полета разжевывайте жвачки / рассасывайте леденцы / пейте воду. Это тоже помогает выровнять давление в барабанной полости;

если этих методов недостаточно, сделайте продувание уха . Зажмите нос и закройте рот, набрав воздуха, и медленно выдохните в нос так, чтобы воздух пошел в уши;

. Зажмите нос и закройте рот, набрав воздуха, и медленно выдохните в нос так, чтобы воздух пошел в уши; если уши уже заложило, зевайте или выпейте воды. Это поможет открыть устье слуховой трубы.

— Если есть незначительные симптомы простуды (заложенность носа или уха), перед поездкой обязательно обратитесь к ЛОР-врачу, он назначит качественное лечение, — советует Коломиец.

Что нельзя делать при заложенности уха

В народе очень популярны разнообразные бабушкины рецепты, которые якобы помогают избавиться от заложенности. Отоларингологи не советуют:

Греть ухо при заложенности – это может усилить воспалительный процесс.

Пытаться пробить ухо острыми предметами — это можете повредить барабанную перепонку.

Закапывать уши каплями или народными отварами — они могут спровоцировать аллергию.