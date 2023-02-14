Закладеність вуха – дуже неприємне відчуття, яке проявляється зниженням слуху. Воно може бути одно- та двостороннім, часто супроводжується іншими симптомами: болем, свербінням, підвищенням температури тощо.

Причин закладеності вуха може бути безліч: починаючи від сильного нежитю і закінчуючи польотом у літаку. Факти ICTV дізнавалися, що робити, якщо заклало вухо та коли варто звернутися до лікаря.

Заклало вуха: що це як проявляється

Це неприємне відчуття, яке переживала кожна людина! Щоб позбутися проблеми, спершу варто зрозуміти причину закладеності.

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Здебільшого це пов’язано з хворобами ЛОР-органів, сірчаними пробками або перепадами тиску.

А можливо, під час купання зайва вода потрапила у вушну раковину або ви довго перебували на протязі, або це викликано польотом у літаку.

Тут важливо зрозуміти причину, адже від цього залежатиме подальше лікування!

Річ у тім, що неприємне почуття, що заклало вухо, несе серйозні ризики. Якщо у вас раптово почали закладати вуха, це може бути пов’язано із захворюваннями, які дають ускладнення та призводять до втрати слуху.

Є кілька видів закладеності вуха:

одностороння – коли закладає лише одне вухо. Одностороння закладеність зазвичай зустрічається при отитах та інших запальних процесах;

– коли закладає лише одне вухо. Одностороння закладеність зазвичай зустрічається при отитах та інших запальних процесах; двостороння – коли закладає обидва вуха. Двостороння найчастіше пов’язана з реакцією організму на різні зовнішні чинники (зміну висоти, сильні перепади тиску, як один із симптомів хвороби тощо).

Також закладеність може бути частковою та повною. Перша проявляється як зниження звукосприйняття на одному або двох вухах. Людина все чує, але приглушено. На голову ніби наділи відро. У другому випадку слух пропадає повністю.

Що робити, якщо заклало вухо

Спершу варто розібратися, чому це могло статися. Найчастіше це тимчасовий симптом, пов’язаний із реакцією вух на зміни середовища – перепад тиску, попадання води, сильний нежить тощо.

Лікарі клініки Беттертон надають кілька простих порад, які допоможуть позбутися закладеності вуха:

Проковтніть слину або випийте склянку води – ви маєте відчути та почути легкий плеск, після чого вуха ніби розкриваються.

Позіхніть або відкрийте рота, імітуючи позіхання.

Покладіть до рота льодяник та розсмоктуйте.

Спробуйте висякатися – спочатку однією ніздрею, потім другою.

Якщо є підозра, що до вуха потрапила вода, спробуйте витрусити її та промокнути вуха ватними дисками.

– Якщо вухо заклало та шумить, ви відчуваєте в ньому біль, у вас піднялася температура – зверніться до лікаря. У таких випадках зняти симптоматику неможливо, не вилікувавши хворобу. Тільки кваліфікований ЛОР точно знає, що робити, якщо заклало вухо, – радять лікарі клініки Беттертон.

Закладеність вуха у літаку: що робити

ЛОР лікар, отоларинголог Анастасія Коломієць зазначає, що будова нашої носоглотки дуже цікава: внутрішнє вухо через євстахієву (слухову) трубу сполучається з носом. Слухова труба є важливим органом та відповідає за рівень тиску в барабанній порожнині.

– У літаку вуха закладаються через різницю тиску в організмі людини та навколишньому середовищі, – каже Коломієць.

Лікар додає, що коли літак набирає висоту, атмосферний тиск знижується. Виникає різниця тисків і одна зі сторін втягує барабанну перетинку. Саме тоді ми відчуваємо закладеність вуха.

– Якщо все добре, тиск вирівнюється досить швидко, достатньо зробити кілька ковтків води або широко відкрити рота. Проте, якщо в носоглотці чи в середньому вусі є запалення, виникає дисбаланс, – каже лікар.

Запальний процес з носоглотки поширюється на слухову трубу та проявляється набряком тканин. Це перешкоджає проходженню повітря. Як наслідок виникає отит або тубоотит.

Отоларинголог надає кілька рекомендацій, які допоможуть уникнути та позбутися закладеності вуха в літаку:

за 20-30 хв до вильоту, закрапайте судинозвужувальні краплі в ніс (таким чином набряк у слуховій трубі зменшиться);

під час польоту розжовуйте жуйки / розсмоктуйте льодяники / пийте воду. Це теж допомагає вирівняти тиск у барабанній порожнині;

якщо цих методів недостатньо, зробіть продування вуха . Затисніть ніс та закрийте рот, набравши повітря, та повільно видихніть у ніс так, щоб повітря пішло у вуха;

. Затисніть ніс та закрийте рот, набравши повітря, та повільно видихніть у ніс так, щоб повітря пішло у вуха; якщо вуха вже заклало, позіхайте або випийте води. Це допоможе відкрити устя слухової труби.

– Якщо маєте незначні симптоми застуди (закладеність носа або вуха), перед поїздкою обов’язково зверніться за консультацією до ЛОР-лікаря, він призначить якісне лікування, – радить Коломієць.

Чого не можна робити при закладеності вуха

У народі дуже популярні різноманітні бабусині рецепти, які нібито допомагають позбутися закладеності. Отоларингологи не радять:

Гріти вухо при закладеності – це може посилити запальний процес.

Намагатися пробити вухо гострими предметами – це можете пошкодити барабанну перетинку.

Закапувати вуха краплями чи народними відварами – вони можуть спровокувати алергію.