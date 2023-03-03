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Не поспішайте капати антибіотики: причини болю у вусі і небезпеки самолікування

3 Березня 2023, 11:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вухо
Джерело: Pixabay

До Міжнародного Дня охорони здоров’я вуха і слуху експерти популярної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе розповіли про найбільш часті причини болю у вусі і небезпеки самолікування, зокрема антибіотиками.

– Больові відчуття у вусі найчастіше виникають через запалення, яке розвивається внаслідок інфекції. Однак потрібно пам’ятати, що зараження може мати не тільки бактеріальну, а й грибкову або вірусну природу, – пояснюють фахівці.

Саме тому, за їхніми словами, антибіотики застосовують тільки після визначення конкретного бактеріального збудника.

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Експерти відзначають, що не слід забувати і про інші можливі причини болю:

  • пошкодження всередині вуха;
  • роздратування внаслідок дії хімічних речовин (наприклад, спрею для волосся);
  • алергічні реакції;
  • проблеми з скронево-нижньощелепним суглобом.

Категорично забороняється застосовувати краплі при наявних пошкодженнях у вусі, наприклад при розривах в барабанній перетинці.

Якщо біль не вщухає більше 24 годин, не відкладай візит до лікаря. Протизапальні препарати та/або краплі з антибіотиком потрібно застосовувати тільки за призначенням фахівця. Самолікування може затримати проблему та збільшити ризик розвитку можливих ускладнень.

Джерело: Бережи себе

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