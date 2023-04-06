Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали офіційне роз’яснення щодо відпуску рецептурних препаратів для лікування домашніх тварин.

– Із впровадженням електронного рецепта список рецептурних ліків залишився незмінним. Тому жодних додаткових змін або обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається, – ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Українці, як і раніше, можуть придбати ліки для своїх улюбленців у звичайній аптеці. Водночас відпуск ліків для тварин, як і раніше, здійснюється виключно за відповідним рецептом від фахівця-ветеринара.

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У МОЗ зазначили, що така можливість передбачена і регулюється пунктом 5 Порядку відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів, затвердженого наказом МОЗ від 19.07.2005 № 360 (зі змінами).

Відповідно до зазначеної норми лікарські засоби (крім наркотичних (психотропних), отруйних або сильнодійних лікарських засобів) можуть відпускатися з аптечних закладів за рецептами ветеринарних лікарів, якщо інше не визначено законодавством у сфері ветеринарної медицини.