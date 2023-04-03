Сімейний лікар Михайло Цюрак розповів, якими безрецептурними препаратами можна замінити Німесил.
Після того, як рішенням МОЗ було запроваджено відпуск деяких ліків за е-рецептом, українці кинулися до аптек купувати препарати, що містять діючу речовину Німесулід, яка має протизапальну, знеболювальну та жарознижувальну дію.
Німесулід рекомендований за головного, зубного, менструального болю, а також коротким курсом за болю в хребті та суглобах.
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За словами медика, Німесулід протипоказаний дітям до 12 років. Крім того, його не рекомендують вживати при високій температурі через зростання шкідливого впливу на печінку при лихоманці.
Безрецептурні знеболювальні та жарознижувальні препарати, якими можна замінити Німесил:
- Парацетамол (Панадол, Ефералган, Піарон) у дорослих і дитячих формах;
- Ібупрофен (Нурофен, Бруфен, Імет) у дорослих і дитячих формах;
- Мефенамінова кислота. Дітям старше 5 років і дорослим (дитячі та дорослі дози відрізняються);
- Анальгін. Дорослим і дітям з 12 років (тільки для короткочасного лікування);
- Зотек, Декстемп (Дексібупрофен) – вдосконалений Ібупрофен тільки для дорослих;
- Ацетилсаліцилова кислота 500 мг (Аспірин). Тільки для дорослих, небажано при бронхіальній астмі та високій температурі;
- Напроксен (Налгезін). Для дорослих і дітей старше 16 років;
- комбіновані знеболювальні та жарознижувальні (Аскофен, Цитрамон, Спазмалгон, Седальгін плюс, Фервекс). Тільки для лікування коротким курсом.