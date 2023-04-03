Сімейний лікар Михайло Цюрак розповів, якими безрецептурними препаратами можна замінити Німесил.

Після того, як рішенням МОЗ було запроваджено відпуск деяких ліків за е-рецептом, українці кинулися до аптек купувати препарати, що містять діючу речовину Німесулід, яка має протизапальну, знеболювальну та жарознижувальну дію.

Німесулід рекомендований за головного, зубного, менструального болю, а також коротким курсом за болю в хребті та суглобах.

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За словами медика, Німесулід протипоказаний дітям до 12 років. Крім того, його не рекомендують вживати при високій температурі через зростання шкідливого впливу на печінку при лихоманці.

Безрецептурні знеболювальні та жарознижувальні препарати, якими можна замінити Німесил: