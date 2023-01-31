У магазинах Великої Британії і країнах ЄС скоро у продажу з’явиться білизна, яке полегшує менструальний біль.

Комбідрес, який отримав назву Artemis, складається з теплових панелей і гелевих накладок, що стимулюють нервові закінчення електричними імпульсами.

Такими накладками часто користуються жінки під час пологів – вони не дозволяють сигналам болю досягти мозку. А теплові панелі розслаблюють матку і навколишні м’язи.

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Живить комбідрес невеликий акумулятор розміром з долоню. Пристрій підключається через Bluetooth до смартфону, в якому можна регулювати рівень тепла і електроенергії.

За словами однієї з учасниць, яка носила боді під час тестування, вона майже не відчувала болю. Жінка додає, що тканина, з якої виготовлений комбідрес, суміш мериносової вовни і штучних волокон, зручна і приємна для тіла.

Єдиним побічним ефектом, який вона помітила, місячні були більш рясні, ніж зазвичай.

Виріб розробила співзасновниця Alpha Femtech Анна Жофія Кормос, яка спеціалізується на жіночому здоров’ї і має докторський ступінь в області портативних пристроїв. Сам пристрій створила компанія з Манчестера.