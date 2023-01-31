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В Британии и ЕС скоро появится в продаже белье, которое снимает боль в критические дни

31 января 2023, 11:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
закреп,біль у животі
Источник: Depositphotos

В магазинах Великобритании и странах ЕС скоро в продаже появится белье, которое облегчает менструальную боль.

Сообщается, что комбидресс, получивший название Artemis, состоит из тепловых панелей и гелевых накладок, стимулирующих нервные окончания электрическими импульсами.

Отмечается, что такими накладками часто пользуются женщины во время родов — они не позволяют сигналам боли достичь мозга. А тепловые панели расслабляют матку и окружающие мышцы.

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Сообщается, что питает комбидресс небольшой аккумулятор размером с ладонь. Устройство подключается через Bluetooth к смартфону, в котором можно регулировать уровень тепла и электроэнергии.

По словам одной из участниц, которая носила боди во время тестирования, она почти не чувствовала боли. Женщина добавляет, что ткань, из которой изготовлен комбидресс, смесь мериносовой шерсти и искусственных волокон, удобная и приятная для тела.

Единственным побочным эффектом, который она заметила, месячные были более обильные, чем обычно.

Сообщается, что изделие разработала соучредительница Alpha Femtech Анна Жофия Кормос, которая специализируется на женском здоровье и имеет докторскую степень в области портативных устройств. Само устройство создала компания из Манчестера.

Источник
BBC Украина
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