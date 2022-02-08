Експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) розповіли, як жінки можуть ефективно знімати періодичні болі під час місячних.

Періодичний біль є звичайним явищем менструального циклу і зазвичай відчувається як хворобливі м’язові спазми в животі, які можуть поширюватися на спину і стегна.

Іноді біль приходить у вигляді інтенсивних спазмів, в інший час він може бути тупим, але більш постійним.

Причини менструального болю

Під час менструації стінка матки починає скорочуватися більш енергійно, щоб допомогти слизовій оболонці матки відпасти під час менструації.

Коли стінка матки скорочується, вона здавлює кровоносні судини, що вистилають матку. Це тимчасово припиняє надходження крові і кисню до матки. Без кисню тканини матки виділяють хімічні речовини, що викликають біль.

Як довго триває менструальний біль

Менструальний біль зазвичай виникає з початком кровотечі, хоча у деяких жінок біль виникає за кілька днів до менструації.

Біль зазвичай триває від 48 до 72 годин, хоча може тривати і довше. Зазвичай найгірше, коли у вас сильна кровотеча.

Менструальний біль, що не має основної причини, має тенденцію зменшуватися в міру дорослішання жінки. Багато жінок також помічають поліпшення після народження дітей.

Лікування періодичного болю

У більшості випадків періодична біль досить слабка, щоб її можна було лікувати вдома.

Перш за все, медики рекомендують прийняти знеболюючі препарати, наприклад, ібупрофен, аспірин або парацетамол.

Ви також можете спробувати і такі методи, як:

відмова від куріння – вважається, що куріння збільшує ризик менструального болю

– вважається, що куріння збільшує ризик менструального болю фізичні вправи – вам може не подобатися займатися спортом під час хворобливого періоду, але активність може зменшити біль; спробуйте трохи поплавати, прогулятися, покататися на велосипеді

– вам може не подобатися займатися спортом під час хворобливого періоду, але активність може зменшити біль; спробуйте трохи поплавати, прогулятися, покататися на велосипеді тепло – покласти на живіт грілку або пляшку з гарячою водою (загорнуту в кухонний рушник)

– покласти на живіт грілку або пляшку з гарячою водою (загорнуту в кухонний рушник) тепла ванна або душ – прийняття теплої ванни або душу може полегшити біль і допомогти вам розслабитися

– прийняття теплої ванни або душу може полегшити біль і допомогти вам розслабитися масаж – легкий круговий масаж навколо нижньої частини живота також може допомогти зменшити біль

– легкий круговий масаж навколо нижньої частини живота також може допомогти зменшити біль методи релаксації – розслаблюючі заняття, такі як йога або пілатес, можуть допомогти вам відволіктися від почуття болю і дискомфорту.

До лікаря слід звернутися, якщо біль під час менструації дуже сильна, рясна або нерегулярна.

Джерело: NHS