Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали, как женщины могут эффективно снимать периодические боли во время месячных.

Периодическая боль является обычным явлением менструального цикла и обычно ощущается как болезненные мышечные спазмы в животе, которые могут распространяться на спину и бедра.

Иногда боль приходит в виде интенсивных спазмов, в другое время она может быть тупой, но более постоянной.

Причины менструальной боли

Во время менструации стенка матки начинает сокращаться более энергично, чтобы помочь слизистой оболочке матки отпасть во время менструации.

Когда стенка матки сокращается, она сдавливает кровеносные сосуды, выстилающие матку. Это временно прекращает поступление крови и кислорода в матку. Без кислорода ткани матки выделяют химические вещества, вызывающие боль.

Как долго длится менструальная боль

Менструальная боль обычно возникает с началом кровотечения, хотя у некоторых женщин боль возникает за несколько дней до менструации.

Боль обычно длится от 48 до 72 часов, хотя может продолжаться и дольше. Обычно хуже всего, когда у вас сильное кровотечение.

Менструальная боль, не имеющая основной причины, имеет тенденцию уменьшаться по мере взросления женщины. Многие женщины также замечают улучшение после рождения детей.

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Лечение периодической боли

В большинстве случаев периодическая боль достаточно слабая, чтобы ее можно было лечить дома.

Прежде всего, медики рекомендуют принять обезболивающие препараты, например, ибупрофен, аспирин или парацетамол.

Вы также можете попробовать и такие методы, как:

отказ от курения – считается, что курение увеличивает риск менструальной боли

– считается, что курение увеличивает риск менструальной боли физические упражнения — вам может не нравиться заниматься спортом во время болезненного периода, но активность может уменьшить боль; попробуйте немного поплавать, прогуляться, покататься на велосипеде

— вам может не нравиться заниматься спортом во время болезненного периода, но активность может уменьшить боль; попробуйте немного поплавать, прогуляться, покататься на велосипеде тепло – положить на живот грелку или бутылку с горячей водой (завернутую в кухонное полотенце)

– положить на живот грелку или бутылку с горячей водой (завернутую в кухонное полотенце) теплая ванна или душ — принятие теплой ванны или душа может облегчить боль и помочь вам расслабиться

— принятие теплой ванны или душа может облегчить боль и помочь вам расслабиться массаж — легкий круговой массаж вокруг нижней части живота также может помочь уменьшить боль

— легкий круговой массаж вокруг нижней части живота также может помочь уменьшить боль методы релаксации — расслабляющие занятия, такие как йога или пилатес, могут помочь вам отвлечься от чувства боли и дискомфорта.

К врачу следует обратиться, если боль во время менструации очень сильная, обильная или нерегулярная.

Источник: NHS