Почему женщинам важно иногда находиться без белья

Для женского здоровья важно время от времени находиться без белья. Это полезно для природной женской флоры.

Врач-гинеколог Светлана Расевич рассказала, почему это так.

По ее словам, кислород необходим для лактобактерий, важных для местного иммунитета.

— Если много лактобактерий, то они способствуют элиминации (уничтожению) вирусов и патогенной флоры, — комментирует она.

Если же микрофлора отсутствует, то могут развиваться различные заболевания:

молочница — становятся активными грибы, запах кислый;

баквагиноз — микробы анаэробы, запах тухлый, рыбный;

аэробный вагинит — бактерии аэробы, может быть без запаха.

— Приходят пациенты с патологическими выделениями, с неприятным запахом. При дообследовании половых инфекций не обнаружено, но нередко есть ситуация, когда отсутствует естественная женская флора. Именно она должна доминировать на поверхности половых органов, – добавляет Светлана Расевич.

Именно поэтому по возможности надо быть без нижнего белья: дома, во время сна.

— Спите в ночной рубашке или в свободной пижаме, — говорит гинеколог.

А вот забыть стоит о тесном, кружевном, синтетическом белье или стрингах.

Источник: Светлана Расевич