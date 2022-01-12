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Почему женщинам важно иногда находиться без белья

12 января 2022, 11:51
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
белье
Источник: Depositphotos

Для женского здоровья важно время от времени находиться без белья. Это полезно для природной женской флоры.

Врач-гинеколог Светлана Расевич рассказала, почему это так.

По ее словам, кислород необходим для лактобактерий, важных для местного иммунитета.

— Если много лактобактерий, то они способствуют элиминации (уничтожению) вирусов и патогенной флоры, — комментирует она.

Если же микрофлора отсутствует, то могут развиваться различные заболевания:

  • молочница — становятся активными грибы, запах кислый;
  • баквагиноз — микробы анаэробы, запах тухлый, рыбный;
  • аэробный вагинит — бактерии аэробы, может быть без запаха.

— Приходят пациенты с патологическими выделениями, с неприятным запахом. При дообследовании половых инфекций не обнаружено, но нередко есть ситуация, когда отсутствует естественная женская флора. Именно она должна доминировать на поверхности половых органов, – добавляет Светлана Расевич.

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Именно поэтому по возможности надо быть без нижнего белья: дома, во время сна.

— Спите в ночной рубашке или в свободной пижаме, — говорит гинеколог.

А вот забыть стоит о тесном, кружевном, синтетическом белье или стрингах.

Источник: Светлана Расевич

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