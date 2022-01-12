Чому жінкам важливо іноді перебувати без білизни

Для жіночого здоров’я важливо час від часу перебувати без білизни. Це корисно для природної жіночої флори.
Лікар-гінеколог Світлана Расевич розповіла, чому це так.
За її словами, кисень потрібен для лактобактерій, що важливі для місцевого імунітету.
– Якщо багато лактобактерій, то вони сприяють елімінації (знищенню) вірусів та патогенної флори, – коментує вона.
Якщо ж мікрофлора відсутня, то можуть розвиватися різноматнітні захворювання:
- молочниця – стають активні гриби, запах кислий;
- баквагіноз – мікроби анаероби, запах тухлий, рибний;
- аеробний вагініт – бактерії аероби, може бути без запаху.
– Приходять пацієнти з патологічними виділеннями, з неприємним запахом. Під час дообстеження статевих інфекцій не виявлено, але нерідко є ситуація, коли відсутня природна жіноча флора. Саме вона має домінувати на поверхні статевих органів, – додає Світлана Расевич.
Саме тому за можливості треба бути без нижньої білизни: вдома, під час сну.
– Спіть в нічній сорочці або у вільній піжамі, – говорить гінеколог.
А ось забути варто про тісну, мереживну, синтетичну білизну чи стрінги.
Джерело: Світлана Расевич