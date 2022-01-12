Чому жінкам важливо іноді перебувати без білизни

Для жіночого здоров’я важливо час від часу перебувати без білизни. Це корисно для природної жіночої флори.

Лікар-гінеколог Світлана Расевич розповіла, чому це так.

За її словами, кисень потрібен для лактобактерій, що важливі для місцевого імунітету.

– Якщо багато лактобактерій, то вони сприяють елімінації (знищенню) вірусів та патогенної флори, – коментує вона.

Якщо ж мікрофлора відсутня, то можуть розвиватися різноматнітні захворювання:

молочниця – стають активні гриби, запах кислий;

баквагіноз – мікроби анаероби, запах тухлий, рибний;

аеробний вагініт – бактерії аероби, може бути без запаху.

– Приходять пацієнти з патологічними виділеннями, з неприємним запахом. Під час дообстеження статевих інфекцій не виявлено, але нерідко є ситуація, коли відсутня природна жіноча флора. Саме вона має домінувати на поверхні статевих органів, – додає Світлана Расевич.

Саме тому за можливості треба бути без нижньої білизни: вдома, під час сну.

– Спіть в нічній сорочці або у вільній піжамі, – говорить гінеколог.

А ось забути варто про тісну, мереживну, синтетичну білизну чи стрінги.

Джерело: Світлана Расевич