В Україні зараз критична ситуація з жіночим здоров’ям. Так, тільки 10% українок регулярно відвідують профільного лікаря – гінеколога.

Про це лікарі поговорили за круглим столом із журналістами в рамках соціально-інформаційного проекту Марафон жіночого здоров’я. Третина жінок взагалі не відвідує цих лікарів. А ще третина звертається до профільного фахівця лише через вагітність або біль.

За словами спеціалістів, тільки одна жінка з 10 постійно дбає про своє здоров’я з метою профілактики.

Через те, що жінки не звертаються до лікарів вчасно, щороку зростає кількість захворювань, пов’язаних з гінекологією. Найчастіше фіксують онкозахворювання серед молодих жінок.

– Ми постійно помічаємо зростання кількості захворювань, зокрема онкологічних, і констатуємо факт: пізнє звернення значно знижує шанс на повне одужання. А все, що потрібно жінці, щоб бути здоровою – дбати про себе і регулярно, щороку, приходити до гінеколога, – зазначив дерматоонколог Андрій Лисецький.

За словами гінекологині Інни Ейсмонт, найбільша проблема українських жінок – це незнання норми. Вона розповіла, що не є нормою такі випадки:

болючі та рясні менструації;

відсутність оргазму;

збільшення живота у худих жінок;

рясні виділення;

підвищена тривожність;

менструація після 60 років.

– Багато, навіть дуже освічених, жінок вважають, що не варто йти до гінеколога, якщо нічого не болить і не турбує. Але в цьому і полягає підступність гінекологічних захворювань: у більшості випадків вони ніяк не проявляють себе, навіть коли ситуація стає критичною, – наголосила Ейсмонт.

Одне з найпоширеніших сьогодні відхилень – нетримання сечі. Ним страждає приблизно 35% українських жінок, для більшості з них це наслідок внутрішніх розривів під час пологів. Однак деякі жінки не знають, що зараз цю патологію лікарі можуть легко усунути.

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Джерело: UkraNews