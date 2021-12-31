В Украине сейчас критическая ситуация с женским здоровьем. Так, только 10% украинок регулярно посещают профильного врача – гинеколога.

Об этом врачи поговорили за круглым столом с журналистами в рамках социально-информационного проекта Марафон женского здоровья. Треть женщин вообще не посещает этих врачей. А еще треть обращается к профильному специалисту лишь из-за беременности или боли.

По словам специалистов, только одна женщина из 10 постоянно заботится о своем здоровье с целью профилактики.

Из-за того, что женщины не обращаются к врачам вовремя, каждый год растет количество заболеваний, связанных с гинекологией. Чаще всего фиксируют онкозаболевания среди молодых женщин.

— Мы постоянно замечаем рост количества заболеваний, в частности онкологических, и констатируем факт: позднее обращение значительно снижает шанс на полное выздоровление. А все, что нужно женщине, чтобы быть здоровой – заботиться о себе и регулярно, каждый год, приходить к гинекологу, — отметил дерматоонколог Андрей Лисецкий.

По словам гинеколога Инны Эйсмонт, самая большая проблема украинских женщин – это незнание нормы. Она рассказала, что не являются нормой такие случаи:

болезненные и обильные менструации;

отсутствие оргазма;

увеличение живота у худых женщин;

обильные выделения;

повышенная тревожность;

менструация после 60 лет.

— Многие, даже очень образованные, женщины считают, что не стоит идти к гинекологу, если ничего не болит и не беспокоит. Но в этом и заключается коварство гинекологических заболеваний: в большинстве случаев они никак не проявляют себя, даже когда ситуация становится критической, – подчеркнула Эйсмонт.

Одно из самых распространенных сегодня отклонений – недержание мочи. Им страдает примерно 35% украинских женщин, для большинства из них это следствие внутренних разрывов во время родов. Однако некоторые женщины не знают, что сейчас эту патологию врачи могут легко устранить.

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Источник: UkraNews