Рясні місячні – коли варто турбуватися

Жінки дуже часто скаржаться на рясні місячні. Проте іноді це буває нормою.

Гінеколог Світлана Зінов’єва розповіла, коли варто турбуватися.

– Нормальний цикл коливається у межах 24-38 днів, тобто якщо у вас один цикл 25 днів, а наступний – 28, це норма. Тривалість самої менструації має бути щонайбільше вісім днів, – говорить Світлана Зінов’єва.

За її словами, не норма – це відсутність менструації, рідкісні (>38 днів), часті (<24 днів), тривалі (>8 днів) цикли або мізерні місячні.

Водночас об’єм крововтрати визначається самою пацієнткою.

Проте є тривожні критерії:

кількість втраченої крові сягає 80 мл за цикл;

крововтрата заважає фізичному, емоційному і соціальному життю жінки;

є необхідність змінювати прокладки щогодини;

згустки крові діаметром приблизно 2,5 см;

низький рівень феритину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от гінеколог/ львів (@dr.zinovyeva)

Якщо жінка помітила у себе такі порушення з менструацією, не варто зволікати і займатися самолікуванням. Треба терміново звертатися до лікаря.