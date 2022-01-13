Рясні місячні – коли варто турбуватися

Жінки дуже часто скаржаться на рясні місячні. Проте іноді це буває нормою.
Гінеколог Світлана Зінов’єва розповіла, коли варто турбуватися.
– Нормальний цикл коливається у межах 24-38 днів, тобто якщо у вас один цикл 25 днів, а наступний – 28, це норма. Тривалість самої менструації має бути щонайбільше вісім днів, – говорить Світлана Зінов’єва.
За її словами, не норма – це відсутність менструації, рідкісні (>38 днів), часті (<24 днів), тривалі (>8 днів) цикли або мізерні місячні.
Водночас об’єм крововтрати визначається самою пацієнткою.
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Проте є тривожні критерії:
- кількість втраченої крові сягає 80 мл за цикл;
- крововтрата заважає фізичному, емоційному і соціальному життю жінки;
- є необхідність змінювати прокладки щогодини;
- згустки крові діаметром приблизно 2,5 см;
- низький рівень феритину.
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Якщо жінка помітила у себе такі порушення з менструацією, не варто зволікати і займатися самолікуванням. Треба терміново звертатися до лікаря.