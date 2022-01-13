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Рясні місячні – коли варто турбуватися

13 Січня 2022, 10:19
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Рясні місячні – коли варто турбуватися
Джерело: Depositphotos

Жінки дуже часто скаржаться на рясні місячні. Проте іноді це буває нормою.

Гінеколог Світлана Зінов’єва розповіла, коли варто турбуватися.

– Нормальний цикл коливається у межах 24-38 днів, тобто якщо у вас один цикл 25 днів, а наступний – 28, це норма. Тривалість самої менструації має бути щонайбільше вісім днів, – говорить Світлана Зінов’єва.

За її словами, не норма – це відсутність менструації, рідкісні (>38 днів), часті (<24 днів), тривалі (>8 днів) цикли або мізерні місячні.

Водночас об’єм крововтрати визначається самою пацієнткою.

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Проте є тривожні критерії:

  • кількість втраченої крові сягає 80 мл за цикл;
  • крововтрата заважає фізичному, емоційному і соціальному життю жінки;
  • є необхідність змінювати прокладки щогодини;
  • згустки крові діаметром приблизно 2,5 см;
  • низький рівень феритину.

 

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Публикация от гінеколог/ львів (@dr.zinovyeva)

Якщо жінка помітила у себе такі порушення з менструацією, не варто зволікати і займатися самолікуванням. Треба терміново звертатися до лікаря.

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