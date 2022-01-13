Женщины очень часто жалуются на обильные месячные. Однако иногда это бывает нормой.
Гинеколог Светлана Зиновьева рассказала, когда стоит беспокоиться.
— Нормальный цикл колеблется в пределах 24-38 дней, то есть если у вас один цикл 25 дней, а следующий – 28, это норма. Продолжительность самой менструации — до восьми дней, – говорит Светлана Зиновьева.
По ее словам, не норма — это отсутствие менструации, редкие (>38 дней), частые (<24 дней), длительные (>8 дней) циклы или скудные месячные.
В то же время объем кровопотери определяется самой пациенткой.
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Однако есть тревожные критерии:
- количество потерянной крови достигает 80 мл за цикл;
- кровопотеря мешает физической, эмоциональной и социальной жизни женщины;
- есть необходимость менять прокладки каждый час;
- сгустки крови диаметром примерно 2,5 см;
- низкий уровень ферритина.
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Если женщина заметила у себя такие нарушения с менструацией, не следует медлить и заниматься самолечением. Нужно срочно обращаться к врачу.