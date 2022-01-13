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Обильные месячные — когда стоит беспокоиться

13 января 2022, 10:19
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Обильные месячные — когда стоит беспокоиться
Источник: Depositphotos

Женщины очень часто жалуются на обильные месячные. Однако иногда это бывает нормой.

Гинеколог Светлана Зиновьева рассказала, когда стоит беспокоиться.

— Нормальный цикл колеблется в пределах 24-38 дней, то есть если у вас один цикл 25 дней, а следующий – 28, это норма. Продолжительность самой менструации — до восьми дней, – говорит Светлана Зиновьева.

По ее словам, не норма — это отсутствие менструации, редкие (>38 дней), частые (<24 дней), длительные (>8 дней) циклы или скудные месячные.

В то же время объем кровопотери определяется самой пациенткой.

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Однако есть тревожные критерии:

  • количество потерянной крови достигает 80 мл за цикл;
  • кровопотеря мешает физической, эмоциональной и социальной жизни женщины;
  • есть необходимость менять прокладки каждый час;
  • сгустки крови диаметром примерно 2,5 см;
  • низкий уровень ферритина.

 

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Публикация от гінеколог/ львів (@dr.zinovyeva)

Если женщина заметила у себя такие нарушения с менструацией, не следует медлить и заниматься самолечением. Нужно срочно обращаться к врачу.

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