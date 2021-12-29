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Упущенное время: почему многие женщины слишком поздно узнают о нежелательной беременности

29 декабря 2021, 16:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
грусть
Источник: Depositphotos

Новое исследование американских ученых показывает, что у многих женщин наблюдаются нерегулярные менструальные циклы, которые могут помешать им узнать, что они беременны и уже слишком поздно делать аборт в соответствии с действующим законодательством.

Исследователи проанализировали анонимные данные о 1,6 млн менструальных циклов, предоставленные более чем 267 тыс. участницами в специальном мобильном приложении для отслеживания цикла.

Согласно результатам, у 22% женщин были нерегулярные менструальные циклы, которые различались по продолжительности от цикла к циклу на семь или более дней.

— Почти для всех первым признаком беременности является пропущенная менструация, — говорит профессор социологии Университета штата Вашингтон Дженна Ноблс.

По ее словам, значительная часть женского населения имеет длинные или крайне нерегулярные циклы и не может узнать о своей беременности вовремя, чтобы обратиться за легальным абортом в соответствии с законами, которые устанавливают ограничения на обнаруживаемую сердечную деятельность плода в шесть недель.

Нерегулярные периоды более вероятны у людей, которые страдают такими относительно распространенными заболеваниями, как диабет 2 типа, синдром поликистозных яичников, а также нарушения щитовидной железы и другие гормональные нарушения.

Возрастная группа, которая больше всего подвержена циклам нерегулярной продолжительности, это молодые женщины в возрасте от 18 до 24 лет, а также возрасты с самыми высокими показателями абортов в Соединенных Штатах.

Эксперты в области репродуктивного здоровья знают, что колебания в продолжительности менструального цикла — обычное явление. Но новое исследование примечательно тем, что демонстрирует, насколько коротким может быть интервал между пропущенным периодом и сердечной деятельностью плода.

Что наиболее важно — у людей с крайне нерегулярными циклами такое окно вообще может отсутствовать, в результате чего молодые женщины оказываются в особенно невыгодном положении.

Полученные данные имеют значение для недавно принятого закона в Техасе, который эффективно криминализирует аборты, проводимые после того, как сердечная деятельность у плода была обнаружена с помощью ультразвука.

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Эта активность может происходить уже через 23 дня после оплодотворения яйцеклетки. Зачатие может произойти уже через 12–14 дней после того, как менструация знаменует начало цикла, даже у людей с нерегулярным циклом.

Пройдет много недель, прежде чем у плода появится сердце с камерами, желудочками и мышечной тканью. Но электрическая активность может быть обнаружена через 35–37 дней после начала менструального цикла. То есть до того, как многие женщины с нерегулярными, длинными циклами поймут, что они, возможно, пропустили важный период, когда еще могли пройти тест на беременность.

Источник
MedicalXpress
Теги
аборт , аборти , вагітність , Наукові дослідження , науковці
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