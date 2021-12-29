Нове дослідження американських вчених показує, що у багатьох жінок спостерігаються нерегулярні менструальні цикли, які можуть перешкодити їм дізнатися, що вони вагітні і вже занадто пізно робити аборт відповідно до чинного законодавства.

Дослідники проаналізували анонімні дані про 1,6 млн менструальних циклів, надані більш ніж 267 тис. учасницями в спеціальному мобільному додатку для відстеження циклу.

Згідно з результатами, у 22% жінок були нерегулярні менструальні цикли, які розрізнялися за тривалістю від циклу до циклу на сім або більше днів.

– Майже для всіх першою ознакою вагітності є пропущена менструація, – каже професор соціології Університету штату Вашингтон Дженна Ноблс.

За її словами, значна частина жіночого населення має довгі або вкрай нерегулярні цикли і не може дізнатися про свою вагітність вчасно, щоб звернутися за легальним абортом відповідно до законів, які встановлюють обмеження на виявлену серцеву діяльність плода в шість тижнів.

Нерегулярні періоди більш вірогідні у людей, які страждають на такі відносно поширені захворювання, як діабет 2 типу, синдром полікістозних яєчників, а також порушення щитовидної залози та інші гормональні порушення.

Вікова група, яка найбільше схильна до циклів нерегулярної тривалості, це молоді жінки віком від 18 до 24 років, а також жінки з найвищими показниками абортів у Сполучених Штатах.

Експерти в області репродуктивного здоров’я знають, що коливання в тривалості менструального циклу – звичайне явище. Але нове дослідження примітно тим, що демонструє, наскільки коротким може бути інтервал між пропущеним періодом і серцевою діяльністю плода.

Що найбільш важливо – у людей з вкрай нерегулярними циклами таке вікно взагалі може бути відсутнім, в результаті чого молоді жінки виявляються в особливо невигідному становищі.

Отримані дані мають значення для нещодавно прийнятого закону в Техасі, який ефективно криміналізує аборти, що проводяться після того, як серцева діяльність у плода була виявлена за допомогою ультразвуку.

Ця активність може відбуватися вже через 23 дні після запліднення яйцеклітини. Зачаття може відбутися вже через 12-14 днів після того, як менструація знаменує початок циклу, навіть у людей з нерегулярним циклом.

Пройде багато тижнів, перш ніж у плода з’явиться серце з камерами, шлуночками і м’язовою тканиною. Але електрична активність може бути виявлена вже через 35-37 днів після початку менструального циклу. Тобто до того, як багато жінок з нерегулярними, довгими циклами зрозуміють, що вони, можливо, пропустили важливий період, коли ще могли пройти тест на вагітність.