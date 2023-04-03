Семейный врач Михаил Цюрак рассказал, какими безрецептурными препаратам можно заменить Нимесил.

После того, как решением Минздрава был введен отпуск некоторых лекарств по е-рецепту, украинцы бросились в аптеки покупать препараты, которые содержат действующее вещество Нимесулид, обладающее противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием.

Нимесулид рекомендован при головной, зубной, менструальных болях, а также кратким курсом при болях в позвоночнике и суставах.

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По словам медика, Нимесулид противопоказан детям до 12 лет. Кроме того, его не рекомендуют употреблять при высокой температуре из-за роста вредного воздействия на печень при лихорадке.

Безрецептурные обезболивающие и жаропонижающие препараты, которыми можно заменить Нимесил: