Семейный врач Михаил Цюрак рассказал, какими безрецептурными препаратам можно заменить Нимесил.
После того, как решением Минздрава был введен отпуск некоторых лекарств по е-рецепту, украинцы бросились в аптеки покупать препараты, которые содержат действующее вещество Нимесулид, обладающее противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием.
Нимесулид рекомендован при головной, зубной, менструальных болях, а также кратким курсом при болях в позвоночнике и суставах.
По словам медика, Нимесулид противопоказан детям до 12 лет. Кроме того, его не рекомендуют употреблять при высокой температуре из-за роста вредного воздействия на печень при лихорадке.
Безрецептурные обезболивающие и жаропонижающие препараты, которыми можно заменить Нимесил:
- Парацетамол (Панадол, Ефералган, Пиарон) во взрослых и детских формах;
- Ибупрофен (Нурофен, Бруфен, Имет) во взрослых и детских формах;
- Мефенаминовая кислота. Детям старше 5 лет и взрослым (детские и взрослые дозы отличаются);
- Анальгин. Взрослым и детям с 12 лет (только для кратковременного лечения);
- Зотек, Декстемп (Дексибупрофен) — усовершенствованный Ибупрофен только для взрослых;
- Ацетилсалициловая кислота 500 мг (Аспирин). Только для взрослых, нежелательно при бронхиальной астме и высокой температуре;
- Напроксен (Налгезин). Для взрослых и детей старше 16 лет;
- комбинированные обезболивающие и жаропонижающие (Аскофен, Цитрамон, Спазмалгон, Седальгин плюс, Фервекс). Только для лечения кратким курсом.