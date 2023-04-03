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Продаются в аптеке без рецепта: лекарства, которыми можно заменить Нимесил

3 апреля 2023, 15:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Pixabay

Семейный врач Михаил Цюрак рассказал, какими безрецептурными препаратам можно заменить Нимесил.

После того, как решением Минздрава был введен отпуск некоторых лекарств по е-рецепту, украинцы бросились в аптеки покупать препараты, которые содержат действующее вещество Нимесулид, обладающее противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием.

Нимесулид рекомендован при головной, зубной, менструальных болях, а также кратким курсом при болях в позвоночнике и суставах.

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По словам медика, Нимесулид противопоказан детям до 12 лет. Кроме того, его не рекомендуют употреблять при высокой температуре из-за роста вредного воздействия на печень при лихорадке.

Безрецептурные обезболивающие и жаропонижающие препараты, которыми можно заменить Нимесил:

  • Парацетамол (Панадол, Ефералган, Пиарон) во взрослых и детских формах;
  • Ибупрофен (Нурофен, Бруфен, Имет) во взрослых и детских формах;
  • Мефенаминовая кислота. Детям старше 5 лет и взрослым (детские и взрослые дозы отличаются);
  • Анальгин. Взрослым и детям с 12 лет (только для кратковременного лечения);
  • Зотек, Декстемп (Дексибупрофен) — усовершенствованный Ибупрофен только для взрослых;
  • Ацетилсалициловая кислота 500 мг (Аспирин). Только для взрослых, нежелательно при бронхиальной астме и высокой температуре;
  • Напроксен (Налгезин). Для взрослых и детей старше 16 лет;
  • комбинированные обезболивающие и жаропонижающие (Аскофен, Цитрамон, Спазмалгон, Седальгин плюс, Фервекс). Только для лечения кратким курсом.

Источник
24 канал
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