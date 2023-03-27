Ученые многих стран уже много лет проводят исследования шиповника, который издавна использовался в лечении ряда заболеваний.

Плоды шиповника съедобны и имеют терпкий и кисловатый вкус. Их используют для приготовления пищи, заваривают или добавляют в чай и делают сок.

По мнению исследователей, хотя шиповник считается хорошим источником витамина С (100 г его содержится около 426 мг), антиоксидантов и омега-3,6 жирных кислот, обработка и сушка растения фактически уничтожает большую их часть.

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Считается, что шиповник эффективен при остеоартрите: может снизить боль и скованность в суставах. Иногда его применяют для уменьшения боли после операции.

Как показало одно из исследований, экстракт шиповника помогает в борьбе с ожирением. 32 добровольца разделили на две группы: в течение 12 недель контрольная группа принимала плацебо, вторая – таблетки, содержащие 100 г экстракта шиповника.

В течение эксперимента режим питания и физические нагрузки участников не изменялись. После окончания исследования жировые отложения вокруг внутренних органов (висцеральный жир) и индекс массы тела значительно снизились в группе, принимавшей экстракт шиповника.

При этом ученые предупреждают, что результаты перспективны, но выборка совсем невелика. Поэтому требуются дальнейшие исследования.

Благодаря витаминам и антиоксидантам считается, что масло шиповника или его семена питают и увлажняют кожу, борются с пигментными пятнами, стимулируют выработку коллагена.

Но перед использованием следует проконсультироваться с дерматологом, потому что масло шиповника может вызвать аллергию.

Вред шиповника

Если вы принимаете лекарство, шиповник может усилить или снизить их эффективность. Например, совместный прием шиповника с противоопухолевыми препаратами снизит их эффективность. К тому же шиповник может увеличить риск образования камней в почках и в некоторых случаях вызывать диарею.

Отвар шиповника несколько раз в месяц вряд ли отрицательно скажется на здоровье. Но если вы думаете начать принимать ее на постоянной основе, лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Источник: Medline Plus