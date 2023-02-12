Эксперт по садоводству Анжела Слейтер в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвала четыре комнатных растения, которые эффективно помогут избавиться от плесени и сырости в доме.

Помимо неприятного запаха и неэстетичных разводов на стенах, плесень, если с ней не бороться, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как астма, аллергия, ряд респираторных заболеваний, отмечает эксперт.

По ее словам, есть несколько комнатных растений, которые могут помочь решить проблему и снизить уровень грибковх спор и бактерий на 40-60%.

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1. Лилия мира. Это популярное комнатное растение любит тень и хорошо растет при высокой влажности, что делает его идеальным выбором для мест, подверженных плесени.

Поскольку лилия впитывает влагу через листья, чем крупнее будет растение, тем эффективнее оно будет удалять плесень.

Кроме того, лилия мира также эффективно удаляет токсины из воздуха и заменяет углекислый газ живительным кислородом.

2. Английский плющ — идеальное растение для ванной или кухни, так как он хорошо растет во влажной атмосфере.

Исследования показали, что плющ эффективно удаляет содержащиеся в воздухе бензол, трихлорэтилен и формальдегид.

Плющ не следует заливать водой, так как он не любит сырой компост. Для растения идеален подвесной горшок или тренога из тростей.

3. Пальмы. Их экзотические пышные листья не только украсят любую комнату, но и идеально подойдут для борьбы с плесенью.

Большие листья пальм могут не только поглощать влагу из воздуха, но и, как выяснили ученые, фильтровать большое количество формальдегида и других распространенных загрязнителей.

4. Змеиное растение (тещин язык) одно из популярных комнатных растений для удаления лишней влаги в доме.

Эти выносливые растения отлично подходят для удаления конденсата и лучше всего растут при ярком свете и теплых температурах, например, в ванной комнате.

Эксперт объяснил, что змеиное растение помогает удалить не только плесень, но и содержащиеся в воздухе токсины из чистящих средств.

Источник: Express