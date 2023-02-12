Експерт з садівництва Анжела Слейтер в коментарі популярному британському онлайн-виданню назвала чотири кімнатних рослини, які ефективно допоможуть позбутися від цвілі і вогкості в будинку.

Крім неприємного запаху і неестетичних розводів на стінах, цвіль, якщо з нею не боротися, може привести до серйозних проблем зі здоров’ям, таким як астма, алергія, низки респіраторних захворювань, зазначає експерт.

За її словами, є кілька кімнатних рослин, які можуть допомогти вирішити проблему і знизити рівень грибківх спор і бактерій на 40-60%.

Зараз дивляться

1. Лілія миру. Ця популярна кімнатна рослина любить тінь і добре росте при високій вологості, що робить її ідеальним вибором для місць, схильних до цвілі.

Оскільки лілія поглинає вологу через листя, чим більша рослина, тим ефективніше вона буде видаляти цвіль.

Крім того, лілія миру також ефективно видаляє токсини з повітря і замінює вуглекислий газ цілющим киснем.

2. Англійський плющ – ідеальна рослина для ванної кімнати або кухні, оскільки добре росте у вологій атмосфері.

Дослідження показали, що плющ ефективно видаляє містяться в повітрі бензол, трихлоретилен і формальдегід.

Плющ не слід заливати водою, оскільки він не любить сирий компост. Для рослини ідеальний підвісний горщик або тринога з тростин

3. Пальма. Її екзотичні пишні листя не тільки прикрасять будь-яку кімнату, але й ідеально підійдуть для боротьби з цвіллю.

Великі листя пальм можуть не тільки поглинати вологу з повітря, але і, як з’ясували вчені, фільтрувати велику кількість формальдегіду та інших поширених забруднювачів.

4. Зміїна рослина (тещин язик) одне з популярних кімнатних рослин для видалення зайвої вологи в будинку.

Ці витривалі рослини чудово підходять для видалення конденсату і найкраще ростуть при яскравому світлі та теплих температурах, наприклад, в ванній кімнаті.

Експерт пояснив, що зміїна рослина допомагає видалити не тільки цвіль, але і токсини, що містяться в повітрі, з засобів для чищення.

Джерело: Express