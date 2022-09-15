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Успокаивают, очищают, защищают: какие растения рекомендованы для спальни

15 сентября 2022, 09:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
спальня
Источник: Depositphotos

Специалисты по ботанике разъяснили, почему некоторые растения могут быть особенно полезны, если их разместить в спальной комнате.

— Благодаря своим успокаивающим свойствам растения  действительно могут оказать вам большую помощь, если вы страдаете от бессонницы или апноэ во сне, — отмечают эксперты

Отмечается, что, помимо решения проблем со сном, они играют еще одну важную роль, очищая воздух от выбросов CO2 и других химических веществ, таких как толуол, присутствующий в красках, бензол, табачный дым или ксилол, содержащийся в моющих средствах.

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Рекомендуется ограничить количество растений, хранящихся в комнате, двумя видами. Кроме того, не забывайте избегать слишком ароматных растений, которые могут ухудшить качество сна.

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Обратите внимание, что горшки, в которых застаивается вода, не рекомендуется ставить в спальню. Они, как правило, остаются влажными и, следовательно, способствуют развитию плесени.

Также не забывайте держать растения вдали от источников тепла, которые могут их высушить.

Какие растения предпочтительны для спальни

хлорофітум

Волосатый хлорофитум обладает способностью поглощать угарный газ, сохраняя при этом хороший уровень кислорода в помещении.  Он также улучшает качество воздуха, поглощая другие токсичные вещества, такие как бензол, ксилол, толуол и формальдегид.

лаванда

Лаванда может помочь в борьбе со стрессом и тревогами. Поместив растение рядом с окном, оно также защитит от некоторых вредителей в ночное время, таких как комары.

кактус

Кактус благодаря шипам позволяет бороться с электромагнитными волнами, исходящими от бытовых приборов, подключенных к вашей комнате, таких как компьютер и телевизор.

сциндапусус

Золотой сциндапсус идеально подходит для очистки воздуха от формальдегида, химического вещества, которое содержится в чистящих средствах и некоторых покрытиях. 

Источник: Sante plus

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