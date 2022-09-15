Фахівці з ботаніки роз’яснили, чому деякі рослини можуть бути особливо корисні, якщо їх розмістити в спальній кімнаті.

– Завдяки своїм заспокійливим властивостям рослини дійсно можуть надати вам велику допомогу, якщо ви страждаєте на безсоння або апное уві сні, – відзначають експерти.

Відзначається, що, крім вирішення проблем зі сном, вони відіграють ще одну важливу роль, очищаючи повітря від викидів CO2 та інших хімічних речовин, таких як толуол, присутній у фарбах, бензол, тютюновий дим або ксилол, що міститься в миючих засобах.

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Рекомендується обмежити кількість рослин, що зберігаються в кімнаті, двома видами. Крім того, не забувайте уникати занадто ароматних рослин, які можуть погіршити якість сну.

Зверніть увагу, що горщики, в яких застоюється вода, не рекомендується ставити в спальню. Вони, як правило, залишаються вологими і, отже, сприяють розвитку цвілі.

Також не забувайте тримати рослини далеко від джерел тепла, які можуть їх висушити.

Які рослини кращі для спальні

Волохатий хлорофітум має здатність поглинати чадний газ, зберігаючи при цьому хороший рівень кисню в приміщенні. Він також покращує якість повітря, поглинаючи інші токсичні речовини, такі як бензол, ксилол, толуол і формальдегід.

Лаванда може допомогти у боротьбі зі стресом і тривогами. Помістити рослину краще поруч з вікном, вона також захистить від деяких шкідників в нічний час, таких як комарі.

Кактус завдяки шипам дозволяє боротися з електромагнітними хвилями, що виходять від побутових приладів, підключених до вашої кімнати, таких як комп’ютер і телевізор.

Золотий сциндапсус ідеально підходить для очищення повітря від формальдегіду, хімічної речовини, яка міститься в чистячих засобах і деяких покриттях.

Джерело: Sante plus