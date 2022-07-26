Недавнее крупное исследование американских ученых показало, что люди, которые любят вздремнуть часок-другой в течение дня, имеют больше шансов на развитие высокого кровяного давления и инсульта.

По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что, хотя сон сам по себе не вреден, многие люди, которые спят днем, могут сделать это из-за плохого ночного сна.

— Плохой ночной сон связан с ухудшением здоровья, и дневного сна недостаточно, чтобы компенсировать это, — говорит клинический психолог Майкл Гранднер.

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Сообщается, что участники исследования, которые обычно спали в течение дня, имели на 12% больше шансов развить высокое кровяное давление с течением времени и на 24% больше шансов получить инсульт по сравнению с людьми, которые спали только в течение ночи.

Результаты остались верными даже после того, как исследователи исключили людей с высоким риском гипертонии, например, с диабетом 2 типа, с уже имеющимся высоким кровяным давлением, высоким уровнем холестерина, нарушениями сна и теми, кто работал в ночную смену.

С клинической точки зрения, результаты научной работы подчеркивают важность того, чтобы медики регулярно спрашивают пациентов о дневном сне и чрезмерной дневной сонливости.

Такая оценка, наряду с другими сопутствующими симптомами, нужна для понимания риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, уверяют ученые.

Ученые предупреждают: нарушения сна связаны с увеличением уровня стресса и гормонов, регулирующих вес, что может привести к ожирению, высокому кровяному давлению, диабету 2 типа, то есть к факторам риска развития сердечных заболеваний.