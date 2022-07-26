Недавнє велике дослідження американських вчених показало, що люди, які люблять подрімати годинку-другу протягом дня, мають більше шансів на розвиток високого кров’яного тиску та інсульту.

На думку дослідників, це може бути пов’язано з тим, що, хоча сон сам по собі не шкідливий, багато людей, які сплять вдень, можуть зробити це через поганий нічний сон.

– Поганий нічний сон пов’язаний з погіршенням здоров’я, і денного сну недостатньо, щоб компенсувати це, — говорить клінічний психолог Майкл Гранднер.

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Повідомляється, що учасники дослідження, які зазвичай спали протягом дня, мали на 12% більше шансів розвинути високий кров’яний тиск з плином часу і на 24% більше шансів отримати інсульт в порівнянні з людьми, які спали тільки протягом ночі.

Результати залишилися вірними навіть після того, як дослідники виключили людей з високим ризиком гіпертонії, наприклад, з діабетом 2 типу, з уже наявним високим кров’яним тиском, високим рівнем холестерину, порушеннями сну і тими, хто працював в нічну зміну.

З клінічної точки зору, результати наукової роботи підкреслюють важливість того, щоб медики регулярно запитують пацієнтів про денний сон і надмірну денну сонливість.

Така оцінка, поряд з іншими супутніми симптомами, потрібна для розуміння ризику виникнення серцево-судинних захворювань, запевняють вчені.

Вчені попереджають: порушення сну пов’язані зі збільшенням рівня стресу і гормонів, що регулюють вагу, що може призвести до ожиріння, високого кров’яного тиску, діабету 2 типу, тобто до факторів ризику розвитку серцевих захворювань.