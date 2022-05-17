Дослідники американського Центру Sleep Foundation розповіли, що таке насправді надмірна сонливість, чому вона виникає і як боротися з цим розладом.

– Надмірна сонливість зазвичай вважається симптомом або побічним ефектом, а не основним розладом. Виявлення причини надмірної сонливості-перший крок до її подолання, – стверджують вчені.

Що таке надмірна сонливість

Надмірна сонливість відноситься до бажання або схильності засипати, коли ви хочете не спати, наприклад, в денний час. Дослідження показують, що до 37% населення США повідомляють про надмірну сонливість, принаймні, кілька днів на місяць.

Хоча надмірна сонливість накладається на втому, це зовсім інший симптом.

Надмірна сонливість часто згадується лікарями та фахівцями зі сну як надмірна денна сонливість або EDS. Щоб усунути або зменшити EDS, ви повинні спочатку з’ясувати її причини.

Основні причини надмірної сонливості

депривація сну через спосіб життя, зміни часових поясів або проблем зі сном;

порушення сну, такі як обструктивне апное і нарколепсія;

порушений сон через екологічні порушення;

неврологічні розлади, такі як хвороба Паркінсона та епілепсія;

психічні розлади, такі як депресія і тривога;

проблеми зі здоров’ям, такі як серцева та печінкова недостатність;

ліки, такі як знеболюючі та алкоголь.

Виявлення і лікування причин надмірної сонливості

Вивчення причини вашої надмірної сонливості має важливе значення, тому що надмірна сонливість може завдати вашому життю значної шкоди.

Якщо ви відчуваєте надмірну сонливість, повідомте про це свого лікаря. Щоб діагностувати основні проблеми, ваш лікар може:

задати питання про якість сну, звички сну і денної сонливості;

задати питання про історію хвороби, включаючи будь-які минулі психіатричні діагнози;

попросіть заповнити анкету, що оцінює сонливість, яку ви відчуваєте в різний час дня;

замовити дослідження сну;

замовити інші медичні аналізи або направити вас до іншого лікаря.

Рекомендовані методи лікування надмірної сонливості:

поліпшення гігієни сну, наприклад, лягати спати в один і той же час;

лікування основних порушень сну;

оцінка лікарем лікування основного захворювання;

ліки, що сприяють неспанню.

Джерело: Sleep Foundation