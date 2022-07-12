Сон — это состояние, в котором человек находится одну треть своей жизни. Удивительный мир грез, где сбываются наши самые необычные фантазии.

Но не только в этом смысл сна. Когда человек спит достаточное количество времени, он восстанавливает силы организма, включая и его психоэмоциональную составляющую.

Более короткий сон (недосыпание) связан с опасными заболеваниями, такими как сердечные заболевания и инсульт . Появляется все больше доказательств того, что лишение сна приводит к более высокому риску ожирения и болезни Альцгеймера.

Сейчас смотрят

Ну и очевидный факт – длительное лишение сна часто приводит к летальному исходу.

Поэтому очень важно научиться быстро засыпать и отдыхать достаточное время, чтобы полностью восстановиться.

Простые способы улучшить свой сон

Несколько полезных рекомендаций как улучшить свой сон.

Речь идет не о медицинских препаратах, хотя их прием может показаться лучшим способом хорошо выспаться. На самом деле это не так. Вместо того, чтобы принимать таблетки, освойте несколько простых способов естественным путем ускорить засыпание и улучшить качество сна:

каждый день ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время. Это помогает сообщить вашему телу о постоянном времени для сна. Нет смысла стараться много спать по выходным. Не существует никакого способа компенсировать регулярную потерю сна в течение недели.

Это помогает сообщить вашему телу о постоянном времени для сна. Нет смысла стараться много спать по выходным. Не существует никакого способа компенсировать регулярную потерю сна в течение недели. убедитесь, что в вашей комнате комфортная обстановка для сна : темно, нет источников яркого света, экраны компьютеров и мобильные телефоны не излучают яркий или мигающий свет. Вечером можно постепенно приглушать источники освещения в доме, что помогает стимулировать засыпание.

: темно, нет источников яркого света, экраны компьютеров и мобильные телефоны не излучают яркий или мигающий свет. Вечером можно постепенно приглушать источники освещения в доме, что помогает стимулировать засыпание. обеспечьте оптимальную температуру окружающего воздуха в доме (18 – 20 градусов выше нуля) — можно даже ниже, но это уже индивидуальные предпочтения каждого человека. Это необходимо для комфортного сна, а более низкая температура в помещении помогает сигнализировать вашему мозгу о том, что пришло время сна.

окружающего воздуха в доме (18 – 20 градусов выше нуля) — можно даже ниже, но это уже индивидуальные предпочтения каждого человека. Это необходимо для комфортного сна, а более низкая температура в помещении помогает сигнализировать вашему мозгу о том, что пришло время сна. если вам трудно уснуть или вы просыпаетесь ночью с чувством беспокойства, постарайтесь использовать кровать только для сна. Иначе, ваш мозг приучается к тому, что ваша постель — не место для сна. Если хотите почитать, когда мучает бессонница, то читайте в другой комнате. Освещение при этом лучше использовать точечное, а не общее. Откажитесь в такие часы от просмотра ленты новостей или соцсетей на компьютере или телефоне. Когда сонливость вернется, вернитесь в постель. Но, если при отсутствии сна вы не хотите вставать с постели, попробуйте медитировать.

Иначе, ваш мозг приучается к тому, что ваша постель — не место для сна. Если хотите почитать, когда мучает бессонница, то читайте в другой комнате. Освещение при этом лучше использовать точечное, а не общее. Откажитесь в такие часы от просмотра ленты новостей или соцсетей на компьютере или телефоне. Когда сонливость вернется, вернитесь в постель. Но, если при отсутствии сна вы не хотите вставать с постели, попробуйте медитировать. не пейте стимулирующие напитки, такие как кофе или крепкий чай в конце дня и не пейте алкоголь на ночь. Все они мешают сну — либо не дают вам заснуть, либо стимулируют частые пробуждения в течение ночи.

такие как кофе или крепкий чай в конце дня и не пейте алкоголь на ночь. Все они мешают сну — либо не дают вам заснуть, либо стимулируют частые пробуждения в течение ночи. важно спать в проветренном помещении, а также исключите прием пищи не позже, чем за три часа до предполагаемого сна. Это важно, так как связано с воспроизводством соматотропина в организме человека, а он является одним из ключевых гормонов восстановления организма.

Помните, что здоровый сон — это самое эффективное, что мы можем сделать, чтобы обеспечить отдых и восстановление нашему мозгу и телу каждый день и совершенно бесплатно.