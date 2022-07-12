Сон – це стан, в якому людина перебуває одну третину свого життя. Дивовижний світ мрій, де справджуються наші незвичайні фантазії.

Але не лише у цьому сенс сну. Коли людина спить достатню кількість часу, вона відновлює сили організму, включно з його психоемоційною складовою.

Короткий сон (недосипання) пов’язаний із небезпечними захворюваннями, такими як серцеві захворювання та інсульт. З’являється дедалі більше доказів, що позбавлення сну призводить до вищого ризику ожиріння та хвороби Альцгеймера.

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Ну, і очевидний факт – тривале позбавлення сну часто призводить до смерті.

Тому дуже важливо навчитися швидко засипати і відпочивати достатньо часу, щоби повністю відновитися.

Прості способи покращити свій сон

Декілька корисних рекомендацій, як покращити свій сон.

Йдеться не про медичні препарати, хоча їх приймання може здатися найкращим способом добре виспатися. Насправді це не так. Замість того щоб ковтати таблетки, вивчіть кілька простих способів природним шляхом прискорити засинання та покращити якість сну:

Щодня лягайте спати і прокидайтеся приблизно в один і той же час. Це допомагає повідомити вашому тілу, коли йти до спальні. Немає сенсу намагатися багато спати у вихідні. Не існує жодного способу компенсувати регулярну втрату сну протягом тижня.

Переконайтеся, що у вашій кімнаті комфортна обстановка для сну: темно, немає джерел яскравого світла, екрани комп’ютерів та мобільні телефони не випромінюють яскраве або миготливе світло. Увечері можна поступово приглушувати джерела освітлення у будинку, що допомагає стимулювати засинання.

Забезпечте оптимальну температуру навколишнього повітря в будинку – 18-20 градусів вище нуля – можна навіть нижче, але це вже індивідуальні переваги кожної людини. Це необхідно для комфортного сну, а нижча температура у приміщенні допомагає сигналізувати вашому мозку про те, що настав час сну.

Якщо вам важко заснути або ви прокидаєтеся вночі з почуттям занепокоєння, постарайтеся використовувати ліжко лише для сну. Інакше ваш мозок привчається до того, що ваша постіль — не місце для сну. Якщо хочете почитати, коли мучить безсоння, читайте в іншій кімнаті. Освітлення краще використовувати точкове, а чи не загальне. Відмовтеся в такі години від перегляду стрічки новин або соцмереж на комп’ютері або телефоні. Коли сонливість поновиться, поверніться до ліжка. Але якщо за відсутності сну ви не хочете вставати з ліжка, спробуйте медитувати.

Не пийте стимулюючі напої, такі як кава або міцний чай наприкінці дня, і не пийте алкоголь на ніч. Всі вони заважають сну – або не дають вам заснути, або стимулюють часті пробудження протягом ночі.

Важливо спати у провітреному приміщенні, а також не їсти пізніше, ніж за три години до передбачуваного сну. Це важливо, оскільки пов’язано із відтворенням соматотропіну в організмі людини, а він є одним із ключових гормонів відновлення організму.

Пам’ятайте, що здоровий сон – найефективніше, що ми можемо зробити, щоб забезпечити відпочинок і відновлення нашого мозку та тіла щодня й абсолютно безкоштовно.